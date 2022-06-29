https://arabic.sputniknews.com/20220629/الرئيس-التركي-نواصل-جهود-حل-أزمة-الحبوب-بسياسة-متوازنة-1064429679.html
الرئيس التركي: نواصل جهود حل أزمة الحبوب بسياسة متوازنة
الرئيس التركي: نواصل جهود حل أزمة الحبوب بسياسة متوازنة
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T17:17+0000
2022-06-29T17:17+0000
2022-06-29T17:17+0000
رجب طيب أردوغان
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جاء تصريحات الرئيس التركي في بداية لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-حول-موعد-بدء-تصدير-الحبوب-الكرة-حاليا-في-ملعب-أوكرانيا-1064391723.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي: نواصل جهود حل أزمة الحبوب بسياسة متوازنة
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".
جاء تصريحات الرئيس التركي في بداية لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".
وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
وتتهم الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.