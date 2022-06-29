https://arabic.sputniknews.com/20220629/السعودية-ثبوت-رؤية-الهلال-وغدا-الخميس-أول-أيام-ذي-الحجة-1064427533.html
السعودية.. ثبوت رؤية الهلال وغدا الخميس أول أيام ذي الحجة
السعودية.. ثبوت رؤية الهلال وغدا الخميس أول أيام ذي الحجة
أفاد مرصد تمير في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدا الخميس هو أول أيام ذي الحجة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:46+0000
2022-06-29T16:46+0000
2022-06-29T16:46+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت صحيفة "اليوم" أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا بيانا بهذا الأمر.وكانت المحكمة العليا قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443 هجريا.وقالت المحكمة إنه على من يرى الهلال سواء بالعين المجردة أو بالمناظير، التوجه لأقرب محكمة إليه والإبلاغ وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة.وحثت المحكمة بدورها كل من يمتلك القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، من خلال الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.
https://arabic.sputniknews.com/20200718/المحكمة-العليا-في-السعودية-تحدد-موعد-تحري-هلال-ذي-الحجة-1046038213.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية.. ثبوت رؤية الهلال وغدا الخميس أول أيام ذي الحجة
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أفاد مرصد تمير في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدا الخميس هو أول أيام ذي الحجة.
وذكرت صحيفة "اليوم"
أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا بيانا بهذا الأمر.
وكانت المحكمة العليا قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة
مساء اليوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443 هجريا.
وقالت المحكمة إنه على من يرى الهلال سواء بالعين المجردة أو بالمناظير، التوجه لأقرب محكمة إليه والإبلاغ وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة.
وحثت المحكمة بدورها كل من يمتلك القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، من خلال الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.