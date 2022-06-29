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https://arabic.sputniknews.com/20220629/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-7-منشآت-تابعة-لمواطنين-فلسطينيين-شرقي-القدس-بحجة-البناء-دون-ترخيص-1064403291.html
السلطات الإسرائيلية تهدم 7 منشآت لمواطنين فلسطينيين شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص
السلطات الإسرائيلية تهدم 7 منشآت لمواطنين فلسطينيين شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي بالجرافات، اليوم الأربعاء، سبع منشآت مملوكة لمواطنين فلسطينيين قرب بلدة عناتا، الواقعة شرقي مدينة القدس. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T10:39+0000
2022-06-29T10:41+0000
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رام الله - سبوتنيك. أعلن رئيس بلدية عناتا، طه الرفاعي، أن القوات الإسرائيلية هدمت 4 بركسات (منشآت معدنية) و3 حظائر للأغنام، في محاذاة الطريق الالتفافي الواصل بين بلدتي عناتا والزعَيِّم.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت، الأربعاء الماضي، منشأة لتصليح المركبات وجدارا استناديا يحيط بها، قرب جدار الفاصل في عناتا.وتنفذ السلطات الإسرائيلية، منذ أكثر من عام، عمليات هدم لبعض المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة التي تقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية؛ بحجة البناء دون ترخيص.
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آخر أخبار القدس الأن

السلطات الإسرائيلية تهدم 7 منشآت لمواطنين فلسطينيين شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص

10:39 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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هدمت قوات الجيش الإسرائيلي بالجرافات، اليوم الأربعاء، سبع منشآت مملوكة لمواطنين فلسطينيين قرب بلدة عناتا، الواقعة شرقي مدينة القدس.
رام الله - سبوتنيك. أعلن رئيس بلدية عناتا، طه الرفاعي، أن القوات الإسرائيلية هدمت 4 بركسات (منشآت معدنية) و3 حظائر للأغنام، في محاذاة الطريق الالتفافي الواصل بين بلدتي عناتا والزعَيِّم.
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
مظاهرة فلسطينية قبالة بلدية القدس رفضا لسياسة هدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص
12 يونيو, 21:33 GMT
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت، الأربعاء الماضي، منشأة لتصليح المركبات وجدارا استناديا يحيط بها، قرب جدار الفاصل في عناتا.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية، منذ أكثر من عام، عمليات هدم لبعض المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة التي تقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية؛ بحجة البناء دون ترخيص.
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