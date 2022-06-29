https://arabic.sputniknews.com/20220629/السلطة-الروسية-تثير-حالة-من-الارتباك-في-اجتماع-الناتو-1064392205.html
"السلطة الروسية" تثير حالة من الارتباك في اجتماع الناتو
"السلطة الروسية" تثير حالة من الارتباك في اجتماع الناتو
فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة الناتو عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:39+0000
2022-06-29T07:39+0000
2022-06-29T07:39+0000
الناتو
روسيا
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وبحسب ما نشرت "رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في الحدث عندما ظهرت "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية" في قائمة الطعام المقدمة للمشاركين في الاجتماع، لتتصدر القائمة وبسعر وصل لـ8 يورو لكل وجبة.وقال الصحفي إيناكي لوبيز حول ما رآه: "أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".وأشارت "رويترز" أن هذه السلطة أثارت الحيرة بسبب حقيقة أن المشاركين في القمة خططوا لتسمية روسيا رسميا بأنها "تهديد" لحلف شمال الأطلسي.في 28 يونيو/حزيران، انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا
"السلطة الروسية" تثير حالة من الارتباك في اجتماع الناتو
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فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة الناتو عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد.
وبحسب ما نشرت
"رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في الحدث عندما ظهرت "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية" في قائمة الطعام المقدمة للمشاركين في الاجتماع، لتتصدر القائمة وبسعر وصل لـ8 يورو لكل وجبة.
وقال الصحفي إيناكي لوبيز حول ما رآه: "أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".
وأشارت "رويترز" أن هذه السلطة أثارت الحيرة بسبب حقيقة أن المشاركين في القمة خططوا لتسمية روسيا رسميا بأنها "تهديد" لحلف شمال الأطلسي.
ومع ذلك، ذكر المنشور أيضا أن "المحتوى العالي من الكربوهيدرات في الطبق كان أكثر أهمية من اسمه المثير للجدل" حيث بيعت السلطة "في غضون ساعتين".
في 28 يونيو/حزيران، انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية
جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".