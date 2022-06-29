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السويد تعتبر نفسها "مزودا أمنيا" للناتو
السويد تعتبر نفسها "مزودا أمنيا" للناتو
قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، إن السويد ستزود حلف "الناتو" بالأمن وتتطلع إلى الشروع في عملية الانضمام. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:47+0000
2022-06-29T14:47+0000
السويد
الناتو
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وقالت أندرسون قبل قمة "الناتو" في مدريد: "ستكون السويد مزودًا للأمن لحلف شمال الأطلسي، ولذلك أتطلع بشدة إلى الاجتماع اليوم، ولكن بعد ذلك أيضًا أتطلع نحو استمرار العملية حتى تصبح السويد كاملة العضوية في الناتو".وأعلن حلف "الناتو" أن أمن فنلندا والسويد يعتبر "أولوية" بالنسبة للحلف، بما في ذلك فترة التحضير للإنضمام للحلف.وأعلن الحلف في قمته عن الاتفاق على زيادة قوته واستعداده العسكري في جانبه الشرقي.كما وافق أعضاء الناتو على توقيع بروتوكول الانضمام يوم الأربعاء، ويتطلب ذلك مصادقة برلمانات 30 عضوا حاليا في الحلف شمال على انضمام الوافدين الجديدين إلى الحلف.هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا يوم الثلاثاء في مدريد مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، وسحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو".هذا وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. في الوقت ذاته، لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بيان-قمة-الناتو-بمدريد-روسيا-هي-التهديد-الأكثر-أهمية-والمباشر-لأمن-الحلفاء-1064414819.html
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السويد, الناتو

السويد تعتبر نفسها "مزودا أمنيا" للناتو

14:47 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERYرئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERY
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قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، إن السويد ستزود حلف "الناتو" بالأمن وتتطلع إلى الشروع في عملية الانضمام.
وقالت أندرسون قبل قمة "الناتو" في مدريد: "ستكون السويد مزودًا للأمن لحلف شمال الأطلسي، ولذلك أتطلع بشدة إلى الاجتماع اليوم، ولكن بعد ذلك أيضًا أتطلع نحو استمرار العملية حتى تصبح السويد كاملة العضوية في الناتو".
وأعلن حلف "الناتو" أن أمن فنلندا والسويد يعتبر "أولوية" بالنسبة للحلف، بما في ذلك فترة التحضير للإنضمام للحلف.
وأعلن الحلف في قمته عن الاتفاق على زيادة قوته واستعداده العسكري في جانبه الشرقي.
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
بيان قمة الناتو بمدريد: روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء
13:03 GMT
كما وافق أعضاء الناتو على توقيع بروتوكول الانضمام يوم الأربعاء، ويتطلب ذلك مصادقة برلمانات 30 عضوا حاليا في الحلف شمال على انضمام الوافدين الجديدين إلى الحلف.
هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا يوم الثلاثاء في مدريد مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، وسحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو".
هذا وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. في الوقت ذاته، لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.
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