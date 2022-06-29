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https://arabic.sputniknews.com/20220629/الصين-تهدي-سوريا-100-حافلة-ركاب-دعما-لمنظومة-نقلها-الداخلي-1064414312.html
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا 100 حافلة ركاب، هدية من جمهورية الصين الشعبية لدعم منظومة النقل الداخلي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:58+0000
2022-06-29T13:38+0000
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وجرت مراسم تسليم الهدية الصينية في مدينة المعارض بدمشق، بحضور حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية السوري، وفنغ بياو السفير الصيني بدمشق.وتعاني سوريا أزمة نقل خانقة بسبب التدمير الذي طال معظم مرافق القطاع بما في ذلك حافلات النقل الداخلي من جهة، ومن شح المشتقات النفطية اللازمة لتسيير الرحلات في ظل سيطرة الجيش الأمريكي على أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وأنشطة ضباطه وجنود في تجارة وتصدير إنتاجها نحو الأسواق السوداء في بعض دول الجوار، وإلى محافظة إدلب التي يسيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في معظمها.من جهته وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن هذه المساعدة تجسد علاقة الصداقة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين والشعبية.وثمن الوزير السوري الموقف الصيني الداعم لسوريا في مكافحة مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الصين

الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي

12:58 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا 100 حافلة ركاب، هدية من جمهورية الصين الشعبية لدعم منظومة النقل الداخلي.
وجرت مراسم تسليم الهدية الصينية في مدينة المعارض بدمشق، بحضور حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية السوري، وفنغ بياو السفير الصيني بدمشق.
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damour

وقال السفير الصيني بدمشق لـ "سبوتنيك": أن الهدية جاءت لمساعدة الشعب السوري وتحسين معيشته في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها.

وتعاني سوريا أزمة نقل خانقة بسبب التدمير الذي طال معظم مرافق القطاع بما في ذلك حافلات النقل الداخلي من جهة، ومن شح المشتقات النفطية اللازمة لتسيير الرحلات في ظل سيطرة الجيش الأمريكي على أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وأنشطة ضباطه وجنود في تجارة وتصدير إنتاجها نحو الأسواق السوداء في بعض دول الجوار، وإلى محافظة إدلب التي يسيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في معظمها.
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
1/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
2/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
3/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
4/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
5/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
6/6
© Sputnik . Mohammad Damour
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
من جهته وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن هذه المساعدة تجسد علاقة الصداقة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين والشعبية.
© Sputnik . Mohammad Damourالصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
© Sputnik . Mohammad Damour
وثمن الوزير السوري الموقف الصيني الداعم لسوريا في مكافحة مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.
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