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العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
https://arabic.sputniknews.com/20220629/العدل-التركية-المذكرة-الموقعة-لا-تعني-أن-عملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-قد-اكتملت-1064408030.html
العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
أعلنت وزارة العدل التركية أن المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" قد اكتملت. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت

12:01 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
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أعلنت وزارة العدل التركية أن المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" قد اكتملت.
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