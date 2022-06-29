https://arabic.sputniknews.com/20220629/العدل-التركية-المذكرة-الموقعة-لا-تعني-أن-عملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-قد-اكتملت-1064408030.html
العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
أعلنت وزارة العدل التركية أن المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" قد اكتملت. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:01+0000
2022-06-29T12:01+0000
2022-06-29T12:01+0000
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الناتو, انضمام
العدل التركية: المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قد اكتملت
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أعلنت وزارة العدل التركية أن المذكرة الموقعة لا تعني أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" قد اكتملت.