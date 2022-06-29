https://arabic.sputniknews.com/20220629/الفيضانات-تهدد-23--من-سكان-العالم-1064417158.html
الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:54+0000
2022-06-29T13:54+0000
2022-06-29T13:54+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627495_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2dec611d76552e9901e8c35a888eadc6.jpg
وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، أمس الثلاثاء.ولفتت المجلة أن 1.24 مليار شخص من المعرضين لخطر الفيضانات يعيشون في جنوب وشرق قارة آسيا، وبصفة خاصة في الصين والهند.كما تعيش نسبة أخرى منهم في مناطق أخرى مثل جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن مئات الملايين من هؤلاء يعيشون على أقل من 6 دولارات في اليوم.وحذرت الدراسة من أن التغيرات المناخية ربما يكون لها آثار سلبية تفاقم هذه الأزمة وتزيد حجم المخاطر التي تهدد هؤلاء خاصة في الدول الفقيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/تضرُر-أكثر-من-375-مليون-شخص-على-خلفية-الأمطار-الغزيرة-والفيضانات-بمنطقة-قوانغشي-الصينية-1064212565.html
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-41-إثر-فيضانات-مدمرة-في-بنغلادش-والهند-1063804762.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627495_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_66ccb3d6d6424d190cf64766072c575c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.
وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت
مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، أمس الثلاثاء.
ولفتت المجلة أن 1.24 مليار شخص من المعرضين لخطر الفيضانات
يعيشون في جنوب وشرق قارة آسيا، وبصفة خاصة في الصين والهند.
كما تعيش نسبة أخرى منهم في مناطق أخرى مثل جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن مئات الملايين من هؤلاء يعيشون على أقل من 6 دولارات في اليوم.
وحذرت الدراسة من أن التغيرات المناخية
ربما يكون لها آثار سلبية تفاقم هذه الأزمة وتزيد حجم المخاطر التي تهدد هؤلاء خاصة في الدول الفقيرة.