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الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم
كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:54+0000
2022-06-29T13:54+0000
العالم
الصين
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وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، أمس الثلاثاء.ولفتت المجلة أن 1.24 مليار شخص من المعرضين لخطر الفيضانات يعيشون في جنوب وشرق قارة آسيا، وبصفة خاصة في الصين والهند.كما تعيش نسبة أخرى منهم في مناطق أخرى مثل جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن مئات الملايين من هؤلاء يعيشون على أقل من 6 دولارات في اليوم.وحذرت الدراسة من أن التغيرات المناخية ربما يكون لها آثار سلبية تفاقم هذه الأزمة وتزيد حجم المخاطر التي تهدد هؤلاء خاصة في الدول الفقيرة.
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العالم, الصين

الفيضانات تهدد 23 % من سكان العالم

13:54 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celis فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021
فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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كشفت دراسة علمية حديثة أن الدول الفقيرة في مقدمة الدول التي تهددها الفيضانات، وأن إجمالي المعرضين لهذا الخطر يقدر بنحو 23 في المئة من سكان العالم.
وأوضحت الدراسة أن نحو 1.81 مليار شخص سيواجهون خطر من فيضانات يزيد منسوبها عن 18 سنتيمترا خلال المئة عام المقبلة، حسبما ذكرت مجلة "نيتشر كوميونيكيشن"، أمس الثلاثاء.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
25 يونيو, 22:44 GMT
ولفتت المجلة أن 1.24 مليار شخص من المعرضين لخطر الفيضانات يعيشون في جنوب وشرق قارة آسيا، وبصفة خاصة في الصين والهند.
فيضانات آسيا - الهند 18يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
مصرع 41 إثر فيضانات مدمرة في بنغلادش والهند
18 يونيو, 09:01 GMT
كما تعيش نسبة أخرى منهم في مناطق أخرى مثل جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن مئات الملايين من هؤلاء يعيشون على أقل من 6 دولارات في اليوم.
وحذرت الدراسة من أن التغيرات المناخية ربما يكون لها آثار سلبية تفاقم هذه الأزمة وتزيد حجم المخاطر التي تهدد هؤلاء خاصة في الدول الفقيرة.
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