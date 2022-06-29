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https://arabic.sputniknews.com/20220629/الكشف-عن-دول-توبخ-الغرب-1064404913.html
الكشف عن دول توبخ الغرب
الكشف عن دول توبخ الغرب
أعلنت مجلة فرنسية أسماء الدول التي توبخ الغرب على عقوباته ضد روسيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:06+0000
2022-06-29T11:06+0000
العالم
روسيا
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ويرى الموبِّخون من السعودية والهند وإندونيسيا أن العقوبات الغربية ضد روسيا تسببت في أزمة الغذاء العالمية وفقا لإفادة مجلة "بوينت".وذكّرت المجلة بأن السعودية رفضت الانصياع للضغوط الأمريكية لجهة زيادة إنتاج النفط وتخفيض أسعاره بينما علقت الهند وإندونيسيا تصدير سلع غذائية محددة يحتاجها سكانهما حتى إشعار آخر.وأشارت إلى أنهم يربطون نقص الغذاء بالعقوبات ضد روسيا.وأضافت أن دولا غير منحازة كثيرة بدأت تتقرب من روسيا والصين.
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العالم, روسيا

الكشف عن دول توبخ الغرب

11:06 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Владимир Астапковичمركز الأعمال الدولي "موسكو سيتي"
مركز الأعمال الدولي موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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أعلنت مجلة فرنسية أسماء الدول التي توبخ الغرب على عقوباته ضد روسيا.
ويرى الموبِّخون من السعودية والهند وإندونيسيا أن العقوبات الغربية ضد روسيا تسببت في أزمة الغذاء العالمية وفقا لإفادة مجلة "بوينت".
وذكّرت المجلة بأن السعودية رفضت الانصياع للضغوط الأمريكية لجهة زيادة إنتاج النفط وتخفيض أسعاره بينما علقت الهند وإندونيسيا تصدير سلع غذائية محددة يحتاجها سكانهما حتى إشعار آخر.
وأشارت إلى أنهم يربطون نقص الغذاء بالعقوبات ضد روسيا.
وأضافت أن دولا غير منحازة كثيرة بدأت تتقرب من روسيا والصين.
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