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المقداد: الدبلوماسية السورية نجحت في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية
المقداد: الدبلوماسية السورية نجحت في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية
قال فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسية السورية نجحت عبر عقود من الزمن في ترسيخ مكانتها كمؤسسة مستمرة لا تتردد في... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:59+0000
2022-06-29T20:59+0000
أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات المقداد جاءت في كلمة له خلال حفل تكريم سفراء سوريا السابقين الذي أقامه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.وشدد المقداد على أن سوريا نجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة دبلوماسية لا تتردد في الدفاع عن القضايا العادلة لسوريا والأمة العربية وكذلك شعوب العالم الحرة، ولا تزال حاضرة على الخارطة الدولية، لافتا إلى أن المحاولات المستميتة لأعداء بلاده لم تنجح في إقصاء هذه الدبلوماسية أو إغلاق الأبواب أمامها.وأوضح وزير الخارجية السوري أن دبلوماسي بلاده مستمرون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد جسور الصداقة والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء ممن يشاطرون بلاده احترام وصون مبادئ الحرية والاستقلال والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها.وقال المقداد: "سر نجاح الدبلوماسية السورية عبر العقود الأخيرة كان وسيبقى مرتبطا بمبدئية ونزاهة السياسة الخارجية السورية ووضوح الرؤية لدى قيادة هذا البلد والواقعية والمرونة والإيمان بأنه يستحق منا أن نكون أكفاء ونزيهين وأصحاب حق وشرف وكرامة".
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أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

المقداد: الدبلوماسية السورية نجحت في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية

20:59 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
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قال فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسية السورية نجحت عبر عقود من الزمن في ترسيخ مكانتها كمؤسسة مستمرة لا تتردد في الدفاع عن القضايا العادلة لسوريا والأمة العربية.
وأكدت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات المقداد جاءت في كلمة له خلال حفل تكريم سفراء سوريا السابقين الذي أقامه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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وشدد المقداد على أن سوريا نجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة دبلوماسية لا تتردد في الدفاع عن القضايا العادلة لسوريا والأمة العربية وكذلك شعوب العالم الحرة، ولا تزال حاضرة على الخارطة الدولية، لافتا إلى أن المحاولات المستميتة لأعداء بلاده لم تنجح في إقصاء هذه الدبلوماسية أو إغلاق الأبواب أمامها.
وأوضح وزير الخارجية السوري أن دبلوماسي بلاده مستمرون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد جسور الصداقة والتعاون والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء ممن يشاطرون بلاده احترام وصون مبادئ الحرية والاستقلال والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال المقداد: "سر نجاح الدبلوماسية السورية عبر العقود الأخيرة كان وسيبقى مرتبطا بمبدئية ونزاهة السياسة الخارجية السورية ووضوح الرؤية لدى قيادة هذا البلد والواقعية والمرونة والإيمان بأنه يستحق منا أن نكون أكفاء ونزيهين وأصحاب حق وشرف وكرامة".
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
© Sputnik / Mohamed Hassan
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