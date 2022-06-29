https://arabic.sputniknews.com/20220629/الناتو-يخشى-تعزيز-الوجود-العسكري-لروسيا-في-مناطق-مختلفة-1064421128.html
الناتو يخشى تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة
الناتو يخشى تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة
يخشى الناتو من تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة، وفق المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:53+0000
2022-06-29T14:53+0000
2022-06-29T14:54+0000
روسيا
الناتو
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وجاء في الوثيقة: "ركزت نسخة روسية على زعزعة استقرار الدول الواقعة في شرق وجنوب أراضي الحلف".ووفقا للتحالف، في أقصى الشمال، يمكن لروسيا التدخل في أنشطة الحلف وإعاقة الملاحة. هذا ووافق حلف "الناتو" على مفهوم استراتيجي جديد حتى عام 2030، واصفا روسيا بأنها أكبر تهديد مباشر لأمن الحلف.واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو
الناتو يخشى تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة
14:53 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
يخشى الناتو من تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة، وفق المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد.
وجاء في الوثيقة: "ركزت نسخة روسية على زعزعة استقرار الدول الواقعة في شرق وجنوب أراضي الحلف".
ووفقا للتحالف، في أقصى الشمال، يمكن لروسيا التدخل في أنشطة الحلف وإعاقة الملاحة.
وجاء في الوثيقة أن "تعزيز الوجود العسكري الروسي في مناطق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التكامل العسكري مع بيلاروسيا، يهدد أمن ومصالح الحلف".
هذا ووافق حلف "الناتو" على مفهوم استراتيجي جديد حتى عام 2030، واصفا روسيا بأنها أكبر تهديد مباشر
لأمن الحلف.
واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.