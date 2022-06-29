https://arabic.sputniknews.com/20220629/الهولو-دكتور-خدمة-طبية-سعودية-جديدة-تقدم-للحجاج-في-المطارات-1064393012.html
"الهولو دكتور".. خدمة طبية سعودية جديدة تقدم للحجاج في المطارات
"الهولو دكتور".. خدمة طبية سعودية جديدة تقدم للحجاج في المطارات
دشن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خدمة طبية جديدة للاستشارت الطبية عن بعد باسم "الهولو دكتور". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:56+0000
2022-06-29T07:56+0000
2022-06-29T07:56+0000
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والخدمة الطبية الحديثة يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة للحجاج خلال موسم حج العام الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية "STC".وقال الوزير خلال تدشين الخدمة الطبية الجديدة، إن الحاج يحصل على الخدمة من خلال وقوفه أمام الجهاز الموجود في المطار ويطلب الاستشارة الطبية التي يحتاجها، وسيتلقاها مباشرة من خلال توظيف هذه التقنية.وأضاف الجلاجل أن التقنية تتيح تجسيد الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض أمام المريض مباشرة، وتوفر فحص كافة المؤشرات الحيوية التي يحتاجها الطبيب وبشكل مباشر لكي يقدم الاستشارة الطبية المناسبة للمريض بشكل مباشر وسريع في نفس اللحظة.ولفت الوزير إلى أن الخدمة الطبية تشمل الكشف والتشخيص وصرف العلاج، من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض.وأشار الجلاجل إلى أن "وزارة الصحة استعدت مبكرًا لموسم الحج عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم عددًا من الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزارة-الصحة-في-تتارستان-ترسل-أطباء-إلى-الحج-لمراقبة-صحة-الحجاج-1064289257.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية, العالم العربي
"الهولو دكتور".. خدمة طبية سعودية جديدة تقدم للحجاج في المطارات
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دشن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خدمة طبية جديدة للاستشارت الطبية عن بعد باسم "الهولو دكتور".
والخدمة الطبية الحديثة يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة للحجاج خلال موسم حج العام الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية "STC".
وقال الوزير خلال تدشين الخدمة الطبية الجديدة، إن الحاج يحصل على الخدمة من خلال وقوفه أمام الجهاز الموجود في المطار ويطلب الاستشارة الطبية التي يحتاجها، وسيتلقاها مباشرة من خلال توظيف هذه التقنية.
وأضاف الجلاجل أن التقنية تتيح تجسيد الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض أمام المريض مباشرة، وتوفر فحص كافة المؤشرات الحيوية التي يحتاجها الطبيب وبشكل مباشر لكي يقدم الاستشارة الطبية المناسبة للمريض بشكل مباشر وسريع في نفس اللحظة.
ولفت الوزير إلى أن الخدمة الطبية تشمل الكشف والتشخيص وصرف العلاج، من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض.
وأشار الجلاجل إلى أن "وزارة الصحة استعدت مبكرًا لموسم الحج عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم عددًا من الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج".