https://arabic.sputniknews.com/20220629/بايدن-الولايات-المتحدة-ستنشر-سربين-من-مقاتلات-إف-35-في-بريطانيا-1064398019.html
بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا
بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نية لواشنطن بناء قدرات دفاع جوي في ألمانيا وإيطاليا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:12+0000
2022-06-29T09:12+0000
2022-06-29T09:12+0000
العالم
الناتو
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وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنرسل سربين إضافيين من طراز إف -35 إلى المملكة المتحدة وننشر دفاعا جويا إضافيا وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا".وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا على تعزيز انتشارها بالتناوب في دول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة عدد المدمرات الموجودة في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا إلى ست مدمرات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو
بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نية لواشنطن بناء قدرات دفاع جوي في ألمانيا وإيطاليا.
وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنرسل سربين إضافيين من طراز إف -35 إلى المملكة المتحدة وننشر دفاعا جويا إضافيا وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا على تعزيز انتشارها بالتناوب في دول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة عدد المدمرات الموجودة في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا إلى ست مدمرات.