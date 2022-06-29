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بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا
بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نية لواشنطن بناء قدرات دفاع جوي في ألمانيا وإيطاليا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنرسل سربين إضافيين من طراز إف -35 إلى المملكة المتحدة وننشر دفاعا جويا إضافيا وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا".وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا على تعزيز انتشارها بالتناوب في دول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة عدد المدمرات الموجودة في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا إلى ست مدمرات.
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العالم, الناتو

بايدن: الولايات المتحدة ستنشر سربين من مقاتلات إف-35 في بريطانيا

09:12 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن نية لواشنطن بناء قدرات دفاع جوي في ألمانيا وإيطاليا.
وقال بايدن للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنرسل سربين إضافيين من طراز إف -35 إلى المملكة المتحدة وننشر دفاعا جويا إضافيا وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا على تعزيز انتشارها بالتناوب في دول البلطيق، بالإضافة إلى زيادة عدد المدمرات الموجودة في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا إلى ست مدمرات.
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