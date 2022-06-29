بايدن لبينيت: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان من الضروري إيجادها
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه التقى بوفد من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، بدعوى دعمهم لبلاده.
ونشر بينيت، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" أكد من خلاله أنه التقى هذا العام مع حوالي 150 عضوا من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.
״לו ישראל לא היתה קיימת, היה צריך להמציא אותה״, אומר לא פעם ידידי ג׳ו ביידן, נשיא ארה״ב.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 29, 2022
הוא צודק.
פגשתי כעת משלחת נוספת של חברי קונגרס וסנאט שהגיעו לישראל, על מנת לרתום אותם לתמוך בישראל.
בכל הפגישות שערכתי השנה עם 150 (!) חברי קונגרס וסנאט, גישתי היא אחת >> pic.twitter.com/dU9zBdDX5A
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال له ذات مرة أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فكان ضروريا اختراعها أو إيجادها، مدعيا أنه محق في ذلك.
وزعم نفتالي بينيت أن إسرائيل تعد عماد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبأن بلاده تحارب "الأخطبوط" الإيراني بطريقة فعالة وحاسمة.
להדגיש את הערך העצום של ישראל עבור ארה״ב.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 29, 2022
ישראל היא עמוד התווך של היציבות במזרח התיכון.
המדינה שנלחמת מול התמנון האיראני בצורה נחושה ואפקטיבית.
מדינה שמייצרת מים, שיוזמת הייטק, ועושה טוב.
גאה לייצג אתכם! 🇮🇱
وأعلن البيت الأبيض قبل عدة أيام، أن الرئيس الأمريكي جو بادين سيزور إسرائيل في 14 يوليو/تموز المقبل، في وقت كان من المقرر أن تتم زيارة بايدن هذا الشهر، ولكن قبل حوالي أسبوع، تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على تأجيلها إلى يوليو.