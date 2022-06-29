https://arabic.sputniknews.com/20220629/بايدن-لبينيت-لو-لم-تكن-إسرائيل-موجودة-لكان-من-الضروري-إيجادها-1064420556.html

بايدن لبينيت: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان من الضروري إيجادها

بايدن لبينيت: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان من الضروري إيجادها

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه التقى بوفد من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، بدعوى دعمهم لبلاده. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T14:45+0000

2022-06-29T14:45+0000

2022-06-29T14:45+0000

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ونشر بينيت، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" أكد من خلاله أنه التقى هذا العام مع حوالي 150 عضوا من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال له ذات مرة أنه إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فكان ضروريا اختراعها أو إيجادها، مدعيا أنه محق في ذلك.وزعم نفتالي بينيت أن إسرائيل تعد عماد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبأن بلاده تحارب "الأخطبوط" الإيراني بطريقة فعالة وحاسمة.وأعلن البيت الأبيض قبل عدة أيام، أن الرئيس الأمريكي جو بادين سيزور إسرائيل في 14 يوليو/تموز المقبل، في وقت كان من المقرر أن تتم زيارة بايدن هذا الشهر، ولكن قبل حوالي أسبوع، تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على تأجيلها إلى يوليو.

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أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن