عربي
ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بايدن-يتعرض-لموقف-محرج-أمام-العائلة-المالكة-في-إسبانيا-فيديو-1064399577.html
بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو
بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال لقائه العائلة المالكة في إسبانيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:41+0000
2022-06-29T09:41+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064394016_0:0:2843:1600_1920x0_80_0_0_bf83b4a81b661660d754cb9949f48c0f.jpg
وانتهك الرئيس الأمريكي البروتكول، حيث توجه لإلقاء التحية أولا على الملكة ليتيسيا، وليس الملك فيليب السادس، ليحتضنها لاحقا من خصرها.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Le Razon أن السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن أحرجت ملكة إسبانيا أيضا لأنها وصلت متأخرة ونسيت خلع نظارتها الشمسية في بداية الاجتماع. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتهك فيها بايدن البروتوكول الملكي، حيث وصل هو وزوجته إلى قمة مجموعة السبع في عام 2021 بعد وصول الملكة إليزابيث الثانية.هذا وافتتحت في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، قمة الناتو، حيث تخطط الدول لتبني استراتيجية جديدة، حيث سيتم تصنيف روسيا على أنها "تهديد مباشر للأمن الجماعي".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064394016_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde0ef1a41d6ef792644131ece27b314.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو

09:41 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / Pierre-Philippe Marcouالرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع ملكة إسبانيا ليتيسيا، في القصر الملكي، في إطار اجتماع أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع ملكة إسبانيا ليتيسيا، في القصر الملكي، في إطار اجتماع أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Pierre-Philippe Marcou
تابعنا عبرTelegram
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال لقائه العائلة المالكة في إسبانيا.
وانتهك الرئيس الأمريكي البروتكول، حيث توجه لإلقاء التحية أولا على الملكة ليتيسيا، وليس الملك فيليب السادس، ليحتضنها لاحقا من خصرها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Le Razon أن السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن أحرجت ملكة إسبانيا أيضا لأنها وصلت متأخرة ونسيت خلع نظارتها الشمسية في بداية الاجتماع.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتهك فيها بايدن البروتوكول الملكي، حيث وصل هو وزوجته إلى قمة مجموعة السبع في عام 2021 بعد وصول الملكة إليزابيث الثانية.
هذا وافتتحت في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، قمة الناتو، حيث تخطط الدول لتبني استراتيجية جديدة، حيث سيتم تصنيف روسيا على أنها "تهديد مباشر للأمن الجماعي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала