https://arabic.sputniknews.com/20220629/بايدن-يتعرض-لموقف-محرج-أمام-العائلة-المالكة-في-إسبانيا-فيديو-1064399577.html
بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو
بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال لقائه العائلة المالكة في إسبانيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:41+0000
2022-06-29T09:41+0000
2022-06-29T09:41+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وانتهك الرئيس الأمريكي البروتكول، حيث توجه لإلقاء التحية أولا على الملكة ليتيسيا، وليس الملك فيليب السادس، ليحتضنها لاحقا من خصرها.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Le Razon أن السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن أحرجت ملكة إسبانيا أيضا لأنها وصلت متأخرة ونسيت خلع نظارتها الشمسية في بداية الاجتماع. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتهك فيها بايدن البروتوكول الملكي، حيث وصل هو وزوجته إلى قمة مجموعة السبع في عام 2021 بعد وصول الملكة إليزابيث الثانية.هذا وافتتحت في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، قمة الناتو، حيث تخطط الدول لتبني استراتيجية جديدة، حيث سيتم تصنيف روسيا على أنها "تهديد مباشر للأمن الجماعي".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يتعرض لموقف محرج أمام العائلة المالكة في إسبانيا... فيديو
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال لقائه العائلة المالكة في إسبانيا.
وانتهك الرئيس الأمريكي البروتكول، حيث توجه لإلقاء التحية أولا على الملكة ليتيسيا، وليس الملك فيليب السادس، ليحتضنها لاحقا من خصرها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Le Razon أن السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن أحرجت ملكة إسبانيا أيضا لأنها وصلت متأخرة ونسيت خلع نظارتها الشمسية في بداية الاجتماع.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتهك فيها بايدن البروتوكول الملكي، حيث وصل هو وزوجته إلى قمة مجموعة السبع في عام 2021 بعد وصول الملكة إليزابيث الثانية.
هذا وافتتحت في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، قمة الناتو، حيث تخطط الدول لتبني استراتيجية جديدة، حيث سيتم تصنيف روسيا على أنها "تهديد مباشر للأمن الجماعي".