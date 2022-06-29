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https://arabic.sputniknews.com/20220629/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-رئيس-قسم-العمليات-في-هيئة-الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الروسية-1064406394.html
بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية
بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية
أدرجت السلطات البريطانية رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، في قائمة عقوباتها، التي تستهدف الشخصيات... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:47+0000
2022-06-29T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بريطانيا
روسيا
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ووفقا لوثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فإن العقوبات فرضت بسبب أعمال تتعلق بقيادة القوات الروسية في سوريا.كما شملت العقوبات البريطانية الجديدة مواطنين ومسؤولين وأثرياء روس بمن فيهم الملياردير فلاديمير بوتانين.وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "حكومة المملكة المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة على الدائرة المقربة من بوتين"، مضيفة "ومن بين أولئك الذين تمت معاقبتهم فلاديمير بوتانين - ثاني أغنى رجل في روسيا، إذ يواصل بوتانين جمع الثروة لأنه يدعم نظام بوتين".وأضاف البيان أن من تشملهم العقوبات أيضا "آنا تسيفيليفا، ابنة عم بوتين وزوجها سيرغي تسيفيليف حاكم منطقة كيميروفو الغنية بالفحم". وأوضح البيان أنه "طالما يواصل بوتين هجومه على أوكرانيا، فسوف نستخدم العقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية".هذا وأعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في وقت سابق، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إجراءات إضافية ضد سلع وتكنولوجيا تكرير النفط.وشملت القائمة الجديدة ماسمته الوزارة "بالسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة للبضائع والتكنولوجيا البحرية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.كما شملت القائمة سلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا ما سمته "بالصناعات المفصلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/بريطانيا-تفرض-عقوبات-ضد-روسيا-تشمل-سلع-وتقنيات-تكرير-النفط-1064087191.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, بريطانيا, روسيا

بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية

11:47 GMT 29.06.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالفريق سيرغي رودسكوي
الفريق سيرغي رودسكوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry
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أدرجت السلطات البريطانية رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، في قائمة عقوباتها، التي تستهدف الشخصيات الروسية.
ووفقا لوثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، فإن العقوبات فرضت بسبب أعمال تتعلق بقيادة القوات الروسية في سوريا.
كما شملت العقوبات البريطانية الجديدة مواطنين ومسؤولين وأثرياء روس بمن فيهم الملياردير فلاديمير بوتانين.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "حكومة المملكة المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة على الدائرة المقربة من بوتين"، مضيفة "ومن بين أولئك الذين تمت معاقبتهم فلاديمير بوتانين - ثاني أغنى رجل في روسيا، إذ يواصل بوتانين جمع الثروة لأنه يدعم نظام بوتين".

وأضاف البيان أن من تشملهم العقوبات أيضا "آنا تسيفيليفا، ابنة عم بوتين وزوجها سيرغي تسيفيليف حاكم منطقة كيميروفو الغنية بالفحم".

وأوضح البيان أنه "طالما يواصل بوتين هجومه على أوكرانيا، فسوف نستخدم العقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية".
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
بريطانيا تفرض عقوبات ضد روسيا تشمل "سلع وتقنيات تكرير النفط"
23 يونيو, 10:33 GMT
هذا وأعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في وقت سابق، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إجراءات إضافية ضد سلع وتكنولوجيا تكرير النفط.
وشملت القائمة الجديدة ماسمته الوزارة "بالسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة للبضائع والتكنولوجيا البحرية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما شملت القائمة سلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا ما سمته "بالصناعات المفصلية".
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:54 GMT
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