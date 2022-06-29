عربي
أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بعد-الكشف-عن-وقائع-فساد-معلومات-عن-قاعدتي-الجيش-الأمريكي-في-الكويت-عريفجان-وبورينغ-1064421243.html
بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"
بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"
تواجه القوات الأمريكية المتمركز في الكويت شبهات فساد كشف عنها تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي أوضح أنها توجد في قاعدتي "عريفجان" و"بورينغ". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:06+0000
2022-06-29T15:06+0000
رصد عسكري
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/06/1026200679_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8dd9f9fea6379dbdfd08cabb0f520d26.jpg
وصدر التقرير، يوم الاثنين، وتحدث عن شبهات فساد في واحدة من قاعدتين عسكريتين في الكويت هما "عريفجان" و"بورينغ"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو غياب المساءلة.وأورد تقرير لمنظمة "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت" الأمريكية المتخصصة في القضايا الأمنية، تفاصيل عن القاعدتين الأمريكيتين:قاعدة "عريفجان":يقول التقرير إن هذه القاعدة تمثل مقر قيادة القوات الأمريكية في الكويت.ولفت إلى أنه تم إنشاؤها بواسطة الحكومة الكويتية بتكلفة بلغت 200 مليون دولار لتحل محل المقر المؤقت الذي كانت تستخدمه القوات الأمريكية منذ حرب الخليج، وتقع في جنوب مدينة الكويت.قاعدة "بورينغ":تقع قاعدة "بوينغ" وسط صحراء الكويت على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود العراقية وشهدت توسعات إنشائية في 2017 بقيمة 3.7 مليون دولار.يوجد بها رادارات دقيقة مخصصة لعمليات هبوط الطائرات أثناء انخفاض مستوى الرؤية ويوجد بها مدارج إقلاع للطائرات بطول يتجاوز 1500 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
https://arabic.sputniknews.com/20211214/معلومات-عن-مقاتلات-تايفون-التي-تسلمها-الجيش-الكويتي-1053943702.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/06/1026200679_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_119ecc47aca88e0f18c5078110fd46dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الكويت

بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"

15:06 GMT 29.06.2022
CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipersجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipers
تابعنا عبرTelegram
تواجه القوات الأمريكية المتمركز في الكويت شبهات فساد كشف عنها تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي أوضح أنها توجد في قاعدتي "عريفجان" و"بورينغ".
وصدر التقرير، يوم الاثنين، وتحدث عن شبهات فساد في واحدة من قاعدتين عسكريتين في الكويت هما "عريفجان" و"بورينغ"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو غياب المساءلة.
قاعدة عريفغان الأمريكية في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
وقائع فساد وسرقة داخل قاعدتين للجيش الأمريكي في الكويت بعشرات ملايين الدولارات
12:08 GMT
وأورد تقرير لمنظمة "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت" الأمريكية المتخصصة في القضايا الأمنية، تفاصيل عن القاعدتين الأمريكيتين:

قاعدة "عريفجان":

يقول التقرير إن هذه القاعدة تمثل مقر قيادة القوات الأمريكية في الكويت.
ولفت إلى أنه تم إنشاؤها بواسطة الحكومة الكويتية بتكلفة بلغت 200 مليون دولار لتحل محل المقر المؤقت الذي كانت تستخدمه القوات الأمريكية منذ حرب الخليج، وتقع في جنوب مدينة الكويت.

قاعدة "بورينغ":

تقع قاعدة "بوينغ" وسط صحراء الكويت على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود العراقية وشهدت توسعات إنشائية في 2017 بقيمة 3.7 مليون دولار.
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
معلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي
14 ديسمبر 2021, 20:01 GMT
يوجد بها رادارات دقيقة مخصصة لعمليات هبوط الطائرات أثناء انخفاض مستوى الرؤية ويوجد بها مدارج إقلاع للطائرات بطول يتجاوز 1500 متر.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
معلومات عن الجيش الكويتي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала