https://arabic.sputniknews.com/20220629/بعد-الكشف-عن-وقائع-فساد-معلومات-عن-قاعدتي-الجيش-الأمريكي-في-الكويت-عريفجان-وبورينغ-1064421243.html
بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"
بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"
تواجه القوات الأمريكية المتمركز في الكويت شبهات فساد كشف عنها تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي أوضح أنها توجد في قاعدتي "عريفجان" و"بورينغ". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:06+0000
2022-06-29T15:06+0000
2022-06-29T15:06+0000
رصد عسكري
الكويت
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وصدر التقرير، يوم الاثنين، وتحدث عن شبهات فساد في واحدة من قاعدتين عسكريتين في الكويت هما "عريفجان" و"بورينغ"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو غياب المساءلة.وأورد تقرير لمنظمة "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت" الأمريكية المتخصصة في القضايا الأمنية، تفاصيل عن القاعدتين الأمريكيتين:قاعدة "عريفجان":يقول التقرير إن هذه القاعدة تمثل مقر قيادة القوات الأمريكية في الكويت.ولفت إلى أنه تم إنشاؤها بواسطة الحكومة الكويتية بتكلفة بلغت 200 مليون دولار لتحل محل المقر المؤقت الذي كانت تستخدمه القوات الأمريكية منذ حرب الخليج، وتقع في جنوب مدينة الكويت.قاعدة "بورينغ":تقع قاعدة "بوينغ" وسط صحراء الكويت على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود العراقية وشهدت توسعات إنشائية في 2017 بقيمة 3.7 مليون دولار.يوجد بها رادارات دقيقة مخصصة لعمليات هبوط الطائرات أثناء انخفاض مستوى الرؤية ويوجد بها مدارج إقلاع للطائرات بطول يتجاوز 1500 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
https://arabic.sputniknews.com/20211214/معلومات-عن-مقاتلات-تايفون-التي-تسلمها-الجيش-الكويتي-1053943702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الكويت
بعد الكشف عن وقائع فساد... معلومات عن قاعدتي الجيش الأمريكي في الكويت "عريفجان" و"بورينغ"
تابعنا عبر
تواجه القوات الأمريكية المتمركز في الكويت شبهات فساد كشف عنها تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي أوضح أنها توجد في قاعدتي "عريفجان" و"بورينغ".
وصدر التقرير، يوم الاثنين، وتحدث عن شبهات فساد في واحدة من قاعدتين عسكريتين
في الكويت هما "عريفجان" و"بورينغ"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو غياب المساءلة.
وأورد تقرير لمنظمة
"أمريكان سيكيوريتي بروجيكت" الأمريكية المتخصصة في القضايا الأمنية، تفاصيل عن القاعدتين الأمريكيتين:
قاعدة "عريفجان":
يقول التقرير إن هذه القاعدة تمثل مقر قيادة القوات الأمريكية في الكويت.
ولفت إلى أنه تم إنشاؤها بواسطة الحكومة الكويتية بتكلفة بلغت 200 مليون دولار لتحل محل المقر المؤقت الذي كانت تستخدمه القوات الأمريكية
منذ حرب الخليج، وتقع في جنوب مدينة الكويت.
قاعدة "بورينغ":
تقع قاعدة "بوينغ" وسط صحراء الكويت على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود العراقية وشهدت توسعات إنشائية في 2017 بقيمة 3.7 مليون دولار.
14 ديسمبر 2021, 20:01 GMT
يوجد بها رادارات دقيقة مخصصة لعمليات هبوط الطائرات أثناء انخفاض مستوى الرؤية ويوجد بها مدارج إقلاع للطائرات بطول يتجاوز 1500 متر.