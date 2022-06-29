https://arabic.sputniknews.com/20220629/بعد-انسحاب-بينيت-من-الحياة-السياسية-استطلاع-رأي-إسرائيلي-يشير-إلى-عودة-قريبة-لنتنياهو-1064434161.html

بعد انسحاب بينيت من الحياة السياسية... استطلاع رأي إسرائيلي يشير إلى عودة قريبة لنتنياهو

بعد انسحاب بينيت من الحياة السياسية... استطلاع رأي إسرائيلي يشير إلى عودة قريبة لنتنياهو

في أعقاب إعلان نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده، أظهر استطلاع رأي تقدما كبيرا لرئيس... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T20:00+0000

2022-06-29T20:00+0000

2022-06-29T20:03+0000

نفتالي بينيت

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم العربي

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أنه فور إعلان بينيت عن تركه الحياة السياسية، فقد أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي أن حزب الليكود" المعارض، يحتل المرتبة الأولى بـ 34 مقعدا، متقدما على حزب "يمينا" الذي يترأسه نفتالي بينيت.ويفترض أن تتولى وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، رئاسة حزب "يمينا" بعد ترك بينيت الحياة السياسية، أو إعلانه عدم الترشح للانتخابات مجددا، حيث بيَّن الاستطلاع أن بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة بـ 63 مقعدا في الكنيست المقبل.وجاء في الاستطلاع الجديد:- حزب "الليكود": 34 مقعدا- حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"": 20 مقعدا- حزب "كاحول لافان/أزرق أبيض": 9 مقاعد- حزب "الصهيونية الدينية": 9 مقاعد- حزب "شاس": 8 مقاعد- حزب "يهودت هتوراه": 7 مقاعد- "القائمة المشتركة": 6 مقاعد- حزب "العمل": 5 مقاعد- حزب "يسرائيل بيتنو": 5 مقاعد- حزب "يمينا": 5 مقاعد- "القائمة العربية الموحدة": 4 مقاعد- حزب "ميرتس": 4 مقاعد- حزب "أمل جديد": 4 مقاعدوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، قبل وقت قليل من اليوم، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.

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نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي