عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-يصف-قمة-قزوين-بالهامة-للمنطقة-1064405024.html
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:14+0000
2022-06-29T11:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_a4c958305f810af3f896b5b0c0b58c9a.jpg
وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية يوم الأربعاء لحضور قمة بحر قزوين. وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في القمة. وخلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f087351c1a41f7eb38b96054f9217ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة

11:14 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء.
وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية يوم الأربعاء لحضور قمة بحر قزوين.

وقال الزعيم الروسي: "إن قمة دول بحر قزوين حدث مهم جدا لدولنا والمنطقة بأسرها. وأنا متأكد من أنها ستكون مفيدة".

وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".
سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في القمة. وخلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала