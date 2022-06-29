https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-يصف-قمة-قزوين-بالهامة-للمنطقة-1064405024.html
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:14+0000
2022-06-29T11:14+0000
2022-06-29T11:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_a4c958305f810af3f896b5b0c0b58c9a.jpg
وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية يوم الأربعاء لحضور قمة بحر قزوين. وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في القمة. وخلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f087351c1a41f7eb38b96054f9217ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء.
وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية يوم الأربعاء لحضور قمة بحر قزوين.
وقال الزعيم الروسي: "إن قمة دول بحر قزوين حدث مهم جدا لدولنا والمنطقة بأسرها. وأنا متأكد من أنها ستكون مفيدة".
وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".
سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية
في القمة. وخلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.