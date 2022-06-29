https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-يصل-إلى-عشق-آباد-للمشاركة-في-قمة-بحر-قزوين-1064398223.html
بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في قمة بحر قزوين
بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في قمة بحر قزوين
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوا إلى عاصمة تركمانستان للمشاركة في قمة بحر قزوين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:17+0000
2022-06-29T09:17+0000
2022-06-29T09:17+0000
روسيا
تركمنستان
فلاديمير بوتين
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في اليوم السابق، شارك رئيس الدولة في طاجيكستان في مفاوضات مع رئيس الجمهورية، إمام علي رحمون.سيشارك بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة. وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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روسيا, تركمنستان, فلاديمير بوتين
بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في قمة بحر قزوين
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توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوا إلى عاصمة تركمانستان للمشاركة في قمة بحر قزوين.
في اليوم السابق، شارك رئيس الدولة في طاجيكستان في مفاوضات مع رئيس الجمهورية، إمام علي رحمون.
سيشارك بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.
سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة. وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.