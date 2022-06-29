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https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-يقدم-لرئيس-سابق-هدايا-قيمة-من-جملتها-فارس-وسيفان-فيديو-1064408999.html
بوتين يقدم لرئيس سابق "هدايا قيمة" من جملتها "فارس وسيفان"... فيديو
بوتين يقدم لرئيس سابق "هدايا قيمة" من جملتها "فارس وسيفان"... فيديو
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة هدايا مميزة لرئيس تركمانستان السابق، قربانقلي بيردي محمدوف، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ65، بينها زوج من السيوف، ورقعة شطرنج... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:18+0000
2022-06-29T12:23+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
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كما تضمنت مجموعة الهدايا الفريدة منحوتة "الفارس المُقبل" الذي صنعها حفيد نحات سانت بطرسبرغ الشهير "لانسير".وتوجه بوتين جوا إلى عاصمة تركمانستان، اليوم الأربعاء في 29 يونيو/حزيران للمشاركة في قمة بحر قزوين.ويشارك بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد، وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.كما يجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة، وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقلي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين، ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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روسيا, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو

بوتين يقدم لرئيس سابق "هدايا قيمة" من جملتها "فارس وسيفان"... فيديو

12:18 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف
رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة هدايا مميزة لرئيس تركمانستان السابق، قربانقلي بيردي محمدوف، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ65، بينها زوج من السيوف، ورقعة شطرنج من صنع حرفيي مدينة زلاتوست.
كما تضمنت مجموعة الهدايا الفريدة منحوتة "الفارس المُقبل" الذي صنعها حفيد نحات سانت بطرسبرغ الشهير "لانسير".
وتوجه بوتين جوا إلى عاصمة تركمانستان، اليوم الأربعاء في 29 يونيو/حزيران للمشاركة في قمة بحر قزوين.
ويشارك بوتين في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق آباد، وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، إن الجانب الروسي يتوقع أن يتبنى قادة الدول المشاركة، عقب القمة، بيانًا بشأن المواقف المتفق عليها بشأن تطوير التعاون في المنطقة.
كما يجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في موقع القمة، وهكذا، خلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقلي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين، ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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