https://arabic.sputniknews.com/20220629/تركيا-تتراجع-عن-تحفظاتها-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-بعد-اتفاق-ثلاثي-مع-البلدين-1064388855.html

تركيا تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد اتفاق ثلاثي مع البلدين

تركيا تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد اتفاق ثلاثي مع البلدين

القاهرة- سبوتنيك. وقعت تركيا والسويد وفنلندا، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T06:18+0000

2022-06-29T06:18+0000

2022-06-29T06:18+0000

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ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوها بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب الأناضول.وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".من جانبه، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الثلاثي في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد "فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه بهم كإرهابيين"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا والسويد سيغير الوضع الأمني في البلطيق ويؤكد أن باب الناتو مفتوح رغم رفض بوتين توسع الحلف".وأكد ستولتنبرغ أن الدولتين تعهدتا بضمان تعزيز الأمن في أوروبا، وأنهما توصلتا لحلول جيدة مع تركيا.وجاء توقيع مذكرة التفاهم جاء عقب اجتماع رباعي ضم رئيسي تركيا وفنلندا ورئيسة وزراء السويد والأمين العام للناتو، في اليوم الأول لقمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد.وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن فنلندا والسويد وتركيا على توقيع المذكرة الثلاثية، قائلا عبر تويتر "أهنئ فنلندا والسويد وتركيا على توقيع المذكرة الثلاثية، إن توقيع المذكرة الثلاثية خطوة حاسمة نحو انضمام فنلندا والسويد للناتو ما سيعزز حلفنا وأمننا الجماعي".ومنذ أن أفصحت السويد وفنلندا عن نيتهما التقدم بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو؛ كررت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان وكبار مسؤوليها عن معارضة ورفض أنقرة لتلك الخطوة.وتقدمت فنلندا والسويد بالفعل في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت رسميا عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت هلسنكي وستوكهولم بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتتهم أنقرة فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/ستولتنبرغ-فنلندا-والسويد-على-استعداد-لتسليم-المشتبه-بهم-كإرهابيين-لتركيا-1064384861.html

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