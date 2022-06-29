https://arabic.sputniknews.com/20220629/تركيا-طلبنا-من-فنلندا-والسويد-تسليم-33-متشددا-كرديا-بموجب-اتفاق-الناتو-1064405854.html
تركيا: طلبنا من فنلندا والسويد تسليم 33 "متشددا كرديا" بموجب اتفاق "الناتو"
تركيا: طلبنا من فنلندا والسويد تسليم 33 "متشددا كرديا" بموجب اتفاق "الناتو"
قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إنها تسعى لتسليم 33 "متشددا كرديا" من السويد وفنلندا بموجب اتفاق لتأمين دعم أنقرة لعضوية دول الشمال في حلف شمال الأطلسي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:37+0000
2022-06-29T11:37+0000
2022-06-29T11:37+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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أسقط الرئيس رجب طيب أردوغان أسابيع من المقاومة لطموحات البلدين للانضمام إلى "الناتو" خلال المحادثات الصعبة التي عقدت عشية قمة الحلف والتي ركزت على الأزمة الأوكرانية.وخرج أردوغان من الاجتماع معلنا النصر بعد تأمين اتفاق من عشر نقاط تعهد بموجبه البلدان بالانضمام إلى حرب تركيا ضد المسلحين الأكراد الخارجين عن القانون وتسليم المشتبه بهم بسرعة.وضعت تركيا الصفقة على المحك فورا بإعلانها أنها ستسعى لترحيل 12 مشتبها به من فنلندا و21 من السويد وتسليمهم إليها، بحسب "فرانس برس".وقال وزير العدل بكير بوزداغ في بيان الأربعاء: "سنسعى لتسلم إرهابيين من الدول المعنية في إطار الاتفاقية الجديدة. نطلب منهم الوفاء بوعودهم".وعرف البيان المشتبه بهم الذين لم تكشف أسماؤهم على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، وجماعة يقودها داعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة والذي يلقي أردوغان باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.يعترف كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية بسبب التكتيكات الوحشية التي استخدمها خلال التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية.وينص اتفاق أنقرة مع البلدين الشماليين أيضا على أن السويد وفنلندا تتعهدان بـ"عدم تقديم الدعم" لوحدات حماية الشعب - وهي فرع من حزب العمال الكردستاني في سوريا، ولعبت دورا أساسيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
https://arabic.sputniknews.com/20220628/توقيع-مذكرة-ثلاثية-بين-تركيا-والسويد-وفنلندا-بشأن-عضوية-الأخيرتين-في-حلف-الناتو-1064380053.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو
تركيا: طلبنا من فنلندا والسويد تسليم 33 "متشددا كرديا" بموجب اتفاق "الناتو"
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قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إنها تسعى لتسليم 33 "متشددا كرديا" من السويد وفنلندا بموجب اتفاق لتأمين دعم أنقرة لعضوية دول الشمال في حلف شمال الأطلسي.
أسقط الرئيس رجب طيب أردوغان أسابيع من المقاومة لطموحات البلدين للانضمام إلى "الناتو" خلال المحادثات الصعبة التي عقدت عشية قمة الحلف والتي ركزت على الأزمة الأوكرانية.
وخرج أردوغان من الاجتماع معلنا النصر بعد تأمين اتفاق من عشر نقاط
تعهد بموجبه البلدان بالانضمام إلى حرب تركيا ضد المسلحين الأكراد الخارجين عن القانون وتسليم المشتبه بهم بسرعة.
وضعت تركيا الصفقة على المحك فورا بإعلانها أنها ستسعى لترحيل 12 مشتبها به من فنلندا و21 من السويد وتسليمهم إليها، بحسب "فرانس برس".
وقال وزير العدل بكير بوزداغ في بيان الأربعاء: "سنسعى لتسلم إرهابيين
من الدول المعنية في إطار الاتفاقية الجديدة. نطلب منهم الوفاء بوعودهم".
وعرف البيان المشتبه بهم الذين لم تكشف أسماؤهم على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، وجماعة يقودها داعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة والذي يلقي أردوغان باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
يعترف كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية بسبب التكتيكات الوحشية التي استخدمها خلال التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية.
وينص اتفاق أنقرة مع البلدين الشماليين
أيضا على أن السويد وفنلندا تتعهدان بـ"عدم تقديم الدعم" لوحدات حماية الشعب - وهي فرع من حزب العمال الكردستاني في سوريا، ولعبت دورا أساسيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).