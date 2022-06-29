https://arabic.sputniknews.com/20220629/تزويد-النسخة-الجديدة-من-نظام-الدفاع-الجوي-بانتسير-إس-إم-بضعف-عدد-الصواريخ-1064413889.html
تزويد النسخة الجديدة من نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم" بضعف عدد الصواريخ
تزويد النسخة الجديدة من نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم" بضعف عدد الصواريخ
عرض مكتب التصميم في تولا الروسية "شوبونوف" في منتدى "مهندسو المستقبل" نموذجًا مفصلاً لإصدار جديد من نظام الدفاع الجوي بانتسير-إس إم مع زيادة حمولة الذخيرة إلى... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:52+0000
2022-06-29T12:52+0000
2022-06-29T12:52+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تمت زيادة حمولة ذخيرة الصواريخ إلى 24 وحدة بفضل إزالة مدفعين من عيار 30 ملم. يحتوي "بانتسير" القياسي على 12 صاروخًا في شحنة الذخيرة الخاصة به.بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ في وقت سابق عن تطوير صواريخ موجهة مضادة للطائرات صغيرة الحجم لبانتسير لمكافحة الطائرات الصغيرة المسيرة والمروحيات. يتم وضع 4 صواريخ صغيرة الحجم في حاوية واحدة قياسية للنقل والإطلاق. وهكذا، في حالة الحمولة القصوى، سيكون بمقدور بانتسير الجديدة إطلاق وابل من 96 صاروخًا، مما يصد غارات عدة "أسراب من الطائرات المسيرة".لزيادة حمولة الذخيرة، كان من الضروري أيضًا التخلي عن المحطة لاكتشاف الأهداف الجوية.أيضًا، يتم تثبيت جهاز تحميل على السيارة الجديدة، مما يسمح للطاقم بإعادة تحميل مركبتهم القتالية أو المركبات الأخرى بشكل مستقل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
تزويد النسخة الجديدة من نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم" بضعف عدد الصواريخ
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عرض مكتب التصميم في تولا الروسية "شوبونوف" في منتدى "مهندسو المستقبل" نموذجًا مفصلاً لإصدار جديد من نظام الدفاع الجوي بانتسير-إس إم مع زيادة حمولة الذخيرة إلى 24 صاروخًا.
تمت زيادة حمولة ذخيرة الصواريخ إلى 24 وحدة بفضل إزالة مدفعين من عيار 30 ملم. يحتوي "بانتسير" القياسي على 12 صاروخًا في شحنة الذخيرة الخاصة به.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ في وقت سابق عن تطوير صواريخ موجهة مضادة للطائرات صغيرة الحجم لبانتسير لمكافحة الطائرات الصغيرة المسيرة والمروحيات. يتم وضع 4 صواريخ صغيرة الحجم في حاوية واحدة قياسية للنقل والإطلاق. وهكذا، في حالة الحمولة القصوى، سيكون بمقدور بانتسير الجديدة إطلاق وابل من 96 صاروخًا، مما يصد غارات عدة "أسراب من الطائرات المسيرة".
لزيادة حمولة الذخيرة، كان من الضروري أيضًا التخلي عن المحطة لاكتشاف الأهداف الجوية.
أيضًا، يتم تثبيت جهاز تحميل على السيارة الجديدة، مما يسمح للطاقم بإعادة تحميل مركبتهم القتالية أو المركبات الأخرى بشكل مستقل.