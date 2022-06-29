https://arabic.sputniknews.com/20220629/تعليق-العمل-بالقنصلية-الروسية-في-فارنا-على-خلفية-طرد-السلطات-البلغارية-70-دبلوماسيا-1064431569.html

تعليق العمل بالقنصلية الروسية في فارنا على خلفية طرد السلطات البلغارية 70 دبلوماسيا

تعليق العمل بالقنصلية الروسية في فارنا على خلفية طرد السلطات البلغارية 70 دبلوماسيا

أعلنت السفيرة الروسية لدى بلغاريا، إليونورا ميتروفانوفا، اليوم الأربعاء، أن القنصلية الروسية في مدينة فارنا البلغارية ستغلق أبوابها مؤقتا، على خلفية طرد... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T18:27+0000

2022-06-29T18:27+0000

2022-06-29T18:27+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، ردا على سؤال عما إذا سيتم استبدال السبعين دبلوماسيا، الذين طردتهم السلطات البلغارية يوم الثلاثاء: "بالتأكيد، ولكن في إطار الحصة المسموح بها، وهو 23 دبلوماسيا و25 موظف تقني... العمل سيكون صعبا لفترة من الوقت، خصوصا في القنصليات".وأضافت السفيرة: "أعتقد أننا سنغلق القنصلية في مدينة فارنا، نظرا لوجود مهلة مدتها 30 يوما لإغلاقها، إنها مكاتب مستأجرة، سنغادرها بكل بساطة".وتابعت ميتروفونوفا: "القنصلية ستعلق أعمالها مؤقتا".وأردفت السفيرة، ردا على سؤال حول من يقف من "القوى الخارجية" وراء اتخاذ القرار: "الأميركيون، إنهم تماما على الإطلاق، ليس هناك ما يمكن قوله، أي قوى".وأضافت "هنا، البريطانيون والأميركيون يسيطرون بشكل كامل على هذا البلد ، للأسف".هذا وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، يوم أمس الثلاثاء، طرد 70 دبلوماسيا روسيا يشتبه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وفقًا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء.وأعلنت دول أوروبية عدة، في الآونة الأخيرة، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وطردت روسيا، في وقت سابق، 85 موظفاَ من البعثات الدبلوماسية لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا؛ ردا على طرد دبلوماسيين روس من تلك الدول.وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.

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