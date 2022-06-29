تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:59 GMT 29.06.2022
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.
05:22 GMT 29.06.2022
04:57 GMT 29.06.2022
دونيتسك .. القوات الأوكرانية تقصف قرية بانتيليمونوفكا بـ7 قذائف هاون من عيار 152 مليمترا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت قرية بانتيليمونوفكا بسبع قذائف هاون من عيار 152 مليمترا .
وأوضح المكتب في بيان نشر عبر "تليغرام" أنه: " في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه قرية نوفغورودسكوي وقرية بانتيليمونوفكا ، وتم إطلاق سبع قذائف من عيار 152 ملم".
وأوضح المكتب في بيان نشر عبر "تليغرام" أنه: " في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه قرية نوفغورودسكوي وقرية بانتيليمونوفكا ، وتم إطلاق سبع قذائف من عيار 152 ملم".
04:56 GMT 29.06.2022
04:55 GMT 29.06.2022
04:55 GMT 29.06.2022
04:55 GMT 29.06.2022
أنطونوف بشأن العقوبات الأمريكية: واشنطن تعاني من قيودها ضد روسيا
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة نفسها تعاني من قيودها الخاصة ضد روسيا.
04:54 GMT 29.06.2022
أكد مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد على قرار أوكرانيا فرض نظام تأشيرة الدخول على مواطني الاتحاد الروسي لأراضيها وفق المصالحة الوطنية والجانب الإنساني.
04:53 GMT 29.06.2022
دعا فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إرسال مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة تحقيق إلى موقع الصاروخ الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك وسط البلاد.