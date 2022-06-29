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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064386132.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T04:53+0000
2022-06-29T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:53 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 29.06.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:59 GMT 29.06.2022
خيرسون تستعد لاستفتاء للانضمام إلى روسيا
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.
05:22 GMT 29.06.2022
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
كييف تعلن عن هجوم صاروخي لم يحدث.. لماذا؟
05:11 GMT
04:57 GMT 29.06.2022
دونيتسك .. القوات الأوكرانية تقصف قرية بانتيليمونوفكا بـ7 قذائف هاون من عيار 152 مليمترا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت قرية بانتيليمونوفكا بسبع قذائف هاون من عيار 152 مليمترا .

وأوضح المكتب في بيان نشر عبر "تليغرام" أنه: " في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه قرية نوفغورودسكوي وقرية بانتيليمونوفكا ، وتم إطلاق سبع قذائف من عيار 152 ملم".
04:56 GMT 29.06.2022
الصين: نحث الناتو على عدم استخدام أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية
04:55 GMT 29.06.2022
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
01:19 GMT
04:55 GMT 29.06.2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
01:51 GMT
04:55 GMT 29.06.2022
أنطونوف بشأن العقوبات الأمريكية: واشنطن تعاني من قيودها ضد روسيا
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة نفسها تعاني من قيودها الخاصة ضد روسيا.
04:54 GMT 29.06.2022
الخارجية الروسية: سنرد على قرار كييف إدخال نظام التأشيرة مع موسكو وفق مصالحنا الوطنية
أكد مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد على قرار أوكرانيا فرض نظام تأشيرة الدخول على مواطني الاتحاد الروسي لأراضيها وفق المصالحة الوطنية والجانب الإنساني.
04:53 GMT 29.06.2022
زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال ممثل خاص أو لجنة خاصة إلى مدينة كريمنتشوك
دعا فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إرسال مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة تحقيق إلى موقع الصاروخ الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك وسط البلاد.
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