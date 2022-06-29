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تقرير أمريكي يوضح أن تركيا تشكك في المادة الخامسة للناتو
تقرير أمريكي يوضح أن تركيا تشكك في المادة الخامسة للناتو
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن تركيا تشك في أن أعضاء الناتو سيدافعون عنها إذا تعرضت لهجوم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:45+0000
2022-06-29T06:45+0000
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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أشار مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" للكاتب ستيفن كوك، إلى أن الأتراك يشككون في تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي عندما يتعلق الأمر بأنقرة، مضيفا قوله:وبحسب رأيه، يرتبط الخلاف في العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي أيضا بعدم استعداد أنقرة للانضمام إلى إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشار الكاتب إلى أن "الرأي العام التركي يلقي باللوم بشكل أساسي على الناتو في الصراع الحالي في أوكرانيا، وهذا يشير إلى عدم الثقة في الحلف".هذا وتنص المادة الخامسة من معاهدة الحلف، على أنه يعتبر العدوان على دولة أو أكثر من دول حلف شمال الأطلسي بمثابة هجوم على الكتلة العسكرية السياسية بأكملها. تم استخدام أدوات الدفاع الجماعي لحلف الناتو مرة واحدة فقط، بعد الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
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الناتو, أخبار تركيا اليوم

تقرير أمريكي يوضح أن تركيا تشكك في المادة الخامسة للناتو

06:45 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن تركيا تشك في أن أعضاء الناتو سيدافعون عنها إذا تعرضت لهجوم.
أشار مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" للكاتب ستيفن كوك، إلى أن الأتراك يشككون في تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي عندما يتعلق الأمر بأنقرة، مضيفا قوله:
بحسب ملاحظاتي، لا يعتقد أي تركي أن أعضاء الناتو سيدافعون عن تركيا في حال تعرضها لهجوم، في إشارة إلى تناقض الأوروبيين تجاه حزب العمال الكردستاني ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب في سوريا.
وبحسب رأيه، يرتبط الخلاف في العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي أيضا بعدم استعداد أنقرة للانضمام إلى إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار الكاتب إلى أن "الرأي العام التركي يلقي باللوم بشكل أساسي على الناتو في الصراع الحالي في أوكرانيا، وهذا يشير إلى عدم الثقة في الحلف".
هذا وتنص المادة الخامسة من معاهدة الحلف، على أنه يعتبر العدوان على دولة أو أكثر من دول حلف شمال الأطلسي بمثابة هجوم على الكتلة العسكرية السياسية بأكملها. تم استخدام أدوات الدفاع الجماعي لحلف الناتو مرة واحدة فقط، بعد الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
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