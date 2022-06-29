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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220629/جندي-أوكراني-أسير-لا-أحد-منا-يستطيع-استخدام-صواريخ-جافلين-1064398576.html
جندي أوكراني أسير: لا أحد منا يستطيع استخدام صواريخ جافلين
جندي أوكراني أسير: لا أحد منا يستطيع استخدام صواريخ جافلين
كشف جندي أوكراني أسير أن عناصر كتيبته لا يستطيعون استخدام أسلحة أجنبية الصنع. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:26+0000
2022-06-29T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وبحسب السلطات الأوكرانية فإن القوات الأوكرانية تحصل على المزيد من الأسلحة الواردة من أمريكا وأوروبا، ولكن الجندي الأوكراني فاسيلي كشف أنه لم ير شيئا من الأسلحة الأجنبية غير صواريخ "جافلين" و"نلاو" المضادة للدروع.ونقلت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن الجندي فاسيلي الذي وقع في أسر القوات الروسية التي تواصل عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة نظام كييف، قوله إن الأسلحة الأجنبية ربما تصل أحدا ما، ولكنها لم تصل كتيبته باستثناء قطعة أو قطعتين من سلاح "جافلين" و"نلاو". في كل الأحوال، لا يستطيع أحد من كتيبته استخدامها.
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رصد عسكري

جندي أوكراني أسير: لا أحد منا يستطيع استخدام صواريخ جافلين

09:26 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى يتجولون في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى يتجولون في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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كشف جندي أوكراني أسير أن عناصر كتيبته لا يستطيعون استخدام أسلحة أجنبية الصنع.
وبحسب السلطات الأوكرانية فإن القوات الأوكرانية تحصل على المزيد من الأسلحة الواردة من أمريكا وأوروبا، ولكن الجندي الأوكراني فاسيلي كشف أنه لم ير شيئا من الأسلحة الأجنبية غير صواريخ "جافلين" و"نلاو" المضادة للدروع.
ونقلت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي عن الجندي فاسيلي الذي وقع في أسر القوات الروسية التي تواصل عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة نظام كييف، قوله إن الأسلحة الأجنبية ربما تصل أحدا ما، ولكنها لم تصل كتيبته باستثناء قطعة أو قطعتين من سلاح "جافلين" و"نلاو". في كل الأحوال، لا يستطيع أحد من كتيبته استخدامها.
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