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https://arabic.sputniknews.com/20220629/جونسون-مجنون-البريطانيون-يهاجمون-رئيس-وزرائهم-بعد-تصريحاته-عن-بوتين-1064417356.html
"جونسون مجنون"... البريطانيون يهاجمون رئيس وزرائهم بعد تصريحاته عن بوتين
"جونسون مجنون"... البريطانيون يهاجمون رئيس وزرائهم بعد تصريحاته عن بوتين
أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غضب البريطانيين الذين أعلنوا عن ذلك في تعليقات ساخرة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:56+0000
2022-06-29T13:56+0000
بريطانيا
روسيا
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ووجه قراء صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية انتقادات لاذعة لجونسون بعد تصريحاته الأخيرة حول الرئيس الروسي.وقال جونسون في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية: "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".فيما توجه قارئ آخر لجونسون قائلا: "مثل هذه التصريحات لن توقف الصراع. فلتعد إلى بريطانيا لحل مشاكلنا الداخلية - تكلفة الغذاء والوقود وفواتير الخدمات".هذا وعلق الكرملين بسخرية على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا التي هاجم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على تصريح بوريس جونسون: "فرويد خلال حياته كان سيحلم بمثل هذا الشيء للبحث!".
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بريطانيا, روسيا

"جونسون مجنون"... البريطانيون يهاجمون رئيس وزرائهم بعد تصريحاته عن بوتين

13:56 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Matt Dunhamبوريس جونسون يتناول الطعام
بوريس جونسون يتناول الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غضب البريطانيين الذين أعلنوا عن ذلك في تعليقات ساخرة.
ووجه قراء صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية انتقادات لاذعة لجونسون بعد تصريحاته الأخيرة حول الرئيس الروسي.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية: "لو كان بوتين امرأة - وهو أمر من الواضح أنه ليس كذلك - ولكن لو كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيبدأ حربًا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف كما فعل".

وعلق أحد القراء قائلا: "هذا دليل آخر على أن بوريس مجنون"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يزداد سوءا كل يوم ويخرج المزيد والمزيد من الهراء.

فيما توجه قارئ آخر لجونسون قائلا: "مثل هذه التصريحات لن توقف الصراع. فلتعد إلى بريطانيا لحل مشاكلنا الداخلية - تكلفة الغذاء والوقود وفواتير الخدمات".
هذا وعلق الكرملين بسخرية على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا التي هاجم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على تصريح بوريس جونسون: "فرويد خلال حياته كان سيحلم بمثل هذا الشيء للبحث!".
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