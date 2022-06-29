https://arabic.sputniknews.com/20220629/جونسون-يحث-حلفاء-الناتو-على-زيادة-الإنفاق-العسكري-1064385452.html

جونسون يحث حلفاء الناتو على زيادة الإنفاق العسكري

جونسون يحث حلفاء الناتو على زيادة الإنفاق العسكري

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي،... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T00:35+0000

2022-06-29T00:35+0000

2022-06-29T00:35+0000

بريطانيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إنَّ جونسون سيقول في قمة الناتو بمدريد يوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".ويضيف جونسون: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المائة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".يشار إلى أنه في عام 2014، تعهدت الدول الأعضاء في الناتو بإنفاق ما لا يقل عن 2.0 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لضمان استعداد الحلف بحلول عام 2024.حقق ثمانية فقط من أعضاء الناتو الثلاثين هذا الهدف أو تجاوزوه في عام 2021، ولكن عددا من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا عززت إنفاقها الدفاعي هذا العام بسبب الوضع في أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء البريطاني، على متن الرحلة إلى مدريد، إنه يجب أن تكون هناك "محادثة داخل الناتو" حول هدف جديد للاستثمار الدفاعي بعد عام 2024.وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الناتو "يجب أن يتكيف لمواجهة التهديدات الجديدة والمتزايدة" من خلال "الاستثمار طويل الأجل" بالإضافة إلى الاستعداد "لزيادة الإنفاق الدفاعي للتكيف مع الأزمات والاحتياجات العاجلة".وسيعلن جونسون أيضا في القمة أن بريطانيا ستعزز وجودها العسكري في إستونيا، وهي دولة صغيرة متاخمة لروسيا، بأسلحة ودفاع جوي أكثر قوة.وقدمت بريطانيا دعما عسكريا هائلا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/البيت-الأبيض-بايدن-يلتقي-أردوغان-لمناقشة-أمن-الناتو--1064385336.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, الناتو