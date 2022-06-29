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https://arabic.sputniknews.com/20220629/جونسون-يوجه-رسالة-إلى-أردوغان-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-لـ-الناتو-1064426384.html
جونسون يوجه رسالة إلى أردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا لـ "الناتو"
جونسون يوجه رسالة إلى أردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا لـ "الناتو"
وجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيع مذكرة انضمام فلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:47+0000
2022-06-29T16:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه أجرى نقاشات جيدة مع الرئيس التركي.وتابع: "أرحب بما تم التوافق عليه بين تركيا والسويد وفنلندا"، مشيرا إلى أن ذلك يمهد الطريق لانضمامهما إلى حلف الناتو".يذكر أن تركيا والسويد وفنلندا، وقعت، يوم الثلاثاء، في مدريد مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، وبناء على ذلك سحبت تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو".ووافق أعضاء "الناتو"، اليوم الأربعاء، على توقيع بروتوكول الانضمام، الذي يتطلب مصادقة برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 دولة حتى يمكن انضمام البلدين.وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، بينما لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/السويد-تعتبر-نفسها-مزودا-أمنيا-للناتو-1064420925.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو

جونسون يوجه رسالة إلى أردوغان بشأن انضمام السويد وفنلندا لـ "الناتو"

16:47 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZERالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZER
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وجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيع مذكرة انضمام فلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه أجرى نقاشات جيدة مع الرئيس التركي.
وتابع: "أرحب بما تم التوافق عليه بين تركيا والسويد وفنلندا"، مشيرا إلى أن ذلك يمهد الطريق لانضمامهما إلى حلف الناتو".
يذكر أن تركيا والسويد وفنلندا، وقعت، يوم الثلاثاء، في مدريد مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، وبناء على ذلك سحبت تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو".
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
السويد تعتبر نفسها "مزودا أمنيا" للناتو
14:47 GMT
ووافق أعضاء "الناتو"، اليوم الأربعاء، على توقيع بروتوكول الانضمام، الذي يتطلب مصادقة برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 دولة حتى يمكن انضمام البلدين.
وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، بينما لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى هذه المنظمة تهديدا وجوديا لروسيا.
© Sputnikتاريخ تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
تاريخ تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
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