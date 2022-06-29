https://arabic.sputniknews.com/20220629/جيروم-باول-يمكن-لأمريكا-تجنب-الركود-لكن-المهمة-تزداد-صعوبة-1064426637.html
جيروم باول: يمكن لأمريكا تجنب الركود لكن المهمة تزداد صعوبة
جيروم باول: يمكن لأمريكا تجنب الركود لكن المهمة تزداد صعوبة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي "في حالة قوية" ويمكن للبنك المركزي خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:40+0000
2022-06-29T16:40+0000
2022-06-29T16:40+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050172729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc2572d0d1a33e44a44587257aea7c20.jpg
لكن باول أقر بأن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة، وتعهد بضمان عدم ترسيخ الوضع الحالي للزيادات السريعة في الأسعار، قائلا: "لن نسمح بالانتقال من بيئة تضخم منخفضة إلى بيئة تضخم عالية"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".وذكر خلال حلقة نقاش في منتدى السياسة السنوي للبنك المركزي الأوروبي في "سينترا" بالبرتغال: "نأمل أن يظل النمو موجبا. الموارد المالية للأسر والشركات في حالة قوية، والاقتصاد الأمريكي بشكل عام في وضع جيد لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشددا".وأضاف باول أن رفع أسعار الفائدة دون إثارة ركود "هو هدفنا ونعتقد أن هناك مسارات لتحقيق ذلك"، مكررا التعليقات التي أدلى بها هذا الشهر.ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة في ثلاثة عقود، وتأتي بعد زيادتين بمقدار 25 و50 نقطة في شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار على التوالي.وأشار باول إلى أن تحركا آخر بحجم 75 أو 50 نقطة أساس، سيكون مطروحا على الطاولة عند صناع السياسة مرة أخرى في أواخر يوليو/ تموز.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الاحتياطي-الفيدرالي-يتعهد-بتبني-نهج-غير-مشروط-لخفض-معدل-التضخم-1063796988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050172729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_841253ba67e6476df699288ff1ee90de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
جيروم باول: يمكن لأمريكا تجنب الركود لكن المهمة تزداد صعوبة
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي "في حالة قوية" ويمكن للبنك المركزي خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوي.
لكن باول أقر بأن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة
في الأشهر الأخيرة، وتعهد بضمان عدم ترسيخ الوضع الحالي للزيادات السريعة في الأسعار، قائلا: "لن نسمح بالانتقال من بيئة تضخم منخفضة إلى بيئة تضخم عالية"، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
وذكر خلال حلقة نقاش في منتدى السياسة السنوي للبنك المركزي الأوروبي في "سينترا" بالبرتغال: "نأمل أن يظل النمو موجبا. الموارد المالية للأسر والشركات
في حالة قوية، والاقتصاد الأمريكي بشكل عام في وضع جيد لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشددا".
وأضاف باول أن رفع أسعار الفائدة دون إثارة ركود
"هو هدفنا ونعتقد أن هناك مسارات لتحقيق ذلك"، مكررا التعليقات التي أدلى بها هذا الشهر.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة في ثلاثة عقود، وتأتي بعد زيادتين بمقدار 25 و50 نقطة في شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار على التوالي.
وأشار باول إلى أن تحركا آخر بحجم 75 أو 50 نقطة أساس، سيكون مطروحا على الطاولة عند صناع السياسة مرة أخرى في أواخر يوليو/ تموز.