https://arabic.sputniknews.com/20220629/حاكم-منطقة-بريانسك-الروسية-تدمير-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-1064406947.html
حاكم منطقة بريانسك الروسية: تدمير طائرة دون طيار أوكرانية
حاكم منطقة بريانسك الروسية: تدمير طائرة دون طيار أوكرانية
قال حاكم منطقة بريانسك الروسية إنه تم تدمير طائرة دون طيار أوكرانية حاولت توجيه ضربات لمنطقة بوجارسكي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:56+0000
2022-06-29T11:56+0000
2022-06-29T12:02+0000
روسيا
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وأضاف الحاكم أن الطائرة حاولت 3 مرات تنفيذ ضربات في منطقة بوجارسكي، إلا أنها دُمرت ولم تقع أي إصابات في منطقة الحادث.مؤكدا أن وحدات الجيش الروسي في حالة تأهب قصوى وتحمي أراضي المنطقة.وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة.
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روسيا
حاكم منطقة بريانسك الروسية: تدمير طائرة دون طيار أوكرانية
11:56 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 12:02 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
قال حاكم منطقة بريانسك الروسية إنه تم تدمير طائرة دون طيار أوكرانية حاولت توجيه ضربات لمنطقة بوجارسكي.
وأضاف الحاكم أن الطائرة حاولت 3 مرات تنفيذ ضربات في منطقة بوجارسكي، إلا أنها دُمرت ولم تقع أي إصابات في منطقة الحادث.
ونشر ألكسندر بوغوماز، على قناته الخاصة على "تلغرام": "تحاول القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى زعزعة استقرار الوضع في المناطق السكنية الحدودية في منطقة بريانسك وتخويف المدنيين. تم إسقاط طائرة أوكرانية دون طيار وتدميرها، والتي حاولت قصف قرية سلوتشيفسك في مقاطعة بوجارسكي ثلاث مرات، ولم تقع إصابات أو أضرار".
مؤكدا أن وحدات الجيش الروسي في حالة تأهب قصوى وتحمي أراضي المنطقة.
وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات
إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة.