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https://arabic.sputniknews.com/20220629/حرس-الحدود-بولندا-توشك-على-الانتهاء-من-بناء-سياج-على-الحدود-مع-بيلاروسيا--1064397573.html
حرس الحدود: بولندا توشك على الانتهاء من بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا
حرس الحدود: بولندا توشك على الانتهاء من بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا
أعلن حرس الحدود في بولندا أن بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا يقترب من نهايته. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T08:56+0000
2022-06-29T08:56+0000
بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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بدأت بولندا، على خلفية أزمة الهجرة، في يناير/كانون الثاني في بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومتراً، الارتفاع - خمسة أمتار، التكلفة - 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). سيتم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة. ومن المقرر الانتهاء من البناء في نهاية يونيو/حزيران 2022.تعتقد مينسك أن بناء سياج في بيلوفيجسكايا بوشا، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، سيقسم الغابة المتبقية إلى أجزاء بيلاروسية وبولندية، مما ينتهك سلامة نظامها البيئي.
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بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم

حرس الحدود: بولندا توشك على الانتهاء من بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا

08:56 GMT 29.06.2022
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وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن حرس الحدود في بولندا أن بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا يقترب من نهايته.
بدأت بولندا، على خلفية أزمة الهجرة، في يناير/كانون الثاني في بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومتراً، الارتفاع - خمسة أمتار، التكلفة - 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). سيتم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة. ومن المقرر الانتهاء من البناء في نهاية يونيو/حزيران 2022.
وقال الحرس: "العمل على بناء حاجز على حدود بولندا وبيلاروسيا يقترب من نهايته. وقد بدأ تركيب سياج إلكتروني. يحتوي الحاجز على 24 ممرًا للحيوانات الكبيرة و 140.000 حفرة للحيوانات الصغيرة".
تعتقد مينسك أن بناء سياج في بيلوفيجسكايا بوشا، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، سيقسم الغابة المتبقية إلى أجزاء بيلاروسية وبولندية، مما ينتهك سلامة نظامها البيئي.
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