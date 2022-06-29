عربي
أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان
https://arabic.sputniknews.com/20220629/خبيرة-تكشف-عن-مكان-للحصول-على-الفيتامينات-بشكل-مجاني-1064420450.html
خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني
خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني
صرحت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو أن العديد من الأشخاص يتجاهلون فوائد بعض النباتات، التي تنمو في البيوت الصيفية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:40+0000
2022-06-29T14:40+0000
أغذية
نبات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049097650_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b555ec13525cc4974b8c0e83418108da.jpg
وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.وتابعت "تنمو الهندباء والقراص والحميض في وسط روسيا. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا".وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.وتابعت: "يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أفضل-6-بروتينات-عالية-الجودة-يمكن-تناولها-يوميا-1064349138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049097650_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_504c980b7f7d50755acd2afe3e8fcb49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أغذية, نبات

خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني

14:40 GMT 29.06.2022
© Photo / pixabay - silviaritaنبات الجرجير الغني بالفيتامينات
نبات الجرجير الغني بالفيتامينات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Photo / pixabay - silviarita
تابعنا عبرTelegram
صرحت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو أن العديد من الأشخاص يتجاهلون فوائد بعض النباتات، التي تنمو في البيوت الصيفية.
وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.
وتابعت "تنمو الهندباء والقراص والحميض في وسط روسيا. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا".
سندويشة البيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
أفضل 6 بروتينات عالية الجودة يمكن تناولها يوميا
أمس, 11:18 GMT
وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.
وتابعت: "يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала