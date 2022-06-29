https://arabic.sputniknews.com/20220629/خبيرة-تكشف-عن-مكان-للحصول-على-الفيتامينات-بشكل-مجاني-1064420450.html
خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني
خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني
صرحت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو أن العديد من الأشخاص يتجاهلون فوائد بعض النباتات، التي تنمو في البيوت الصيفية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:40+0000
2022-06-29T14:40+0000
2022-06-29T14:40+0000
أغذية
نبات
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وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.وتابعت "تنمو الهندباء والقراص والحميض في وسط روسيا. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا".وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.وتابعت: "يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أفضل-6-بروتينات-عالية-الجودة-يمكن-تناولها-يوميا-1064349138.html
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سبوتنيك عربي
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أغذية, نبات
خبيرة تكشف عن مكان للحصول على الفيتامينات بشكل مجاني
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صرحت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو أن العديد من الأشخاص يتجاهلون فوائد بعض النباتات، التي تنمو في البيوت الصيفية.
وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.
وتابعت "تنمو الهندباء والقراص والحميض في وسط روسيا. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا".
وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.
وتابعت: "يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا".