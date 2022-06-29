https://arabic.sputniknews.com/20220629/خبير-جزائري-قرار-إلغاء-اللغة-الفرنسية-من-الطور-الابتدائي-سيتم-تدريجيا-1064409597.html
خبير جزائري: قرار إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي سيتم تدريجيا
خبير جزائري: قرار إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي سيتم تدريجيا
جدل إلغاء اللغة الفرنسية من صفوف التعليم الابتدائي بالجزائر يتجدد، ومطالب كثيرة بتعزيز اللغة العربية في شتى المجالات والمؤسسات التربوية والإدارية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:30+0000
2022-06-29T12:30+0000
2022-06-29T12:30+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير جزائري: قرار إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي سيتم تدريجيا
خبير جزائري: قرار إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي سيتم تدريجيا
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن أبعاد إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي في الجزائر، وما مدى قابلية تطبيق هذا المطلب والأهم ما مصير معلمي الطور الابتدائي للغة الفرنسية من هذا القرار؟ وهل خطوات الجزائر في دعم لغة أجنبية أخرى على حساب اللغة الفرنسية هي خطة سياسية تستخدمها الجزائر لمواجهة سياسات فرنسا؟حول هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله لبرنامج "صدى الحياة":وفي سؤالنا لضيف البرنامج، الدكتور إسماعيل، حول هل تستخدم الجزائر سياسة إدراج اللغة الإنجليزية على حساب اللغة الفرنسية كسياسة لمواجهة النظام الفرنسي، قال لنــا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
خبير جزائري: قرار إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي سيتم تدريجيا
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جدل إلغاء اللغة الفرنسية من صفوف التعليم الابتدائي بالجزائر يتجدد، ومطالب كثيرة بتعزيز اللغة العربية في شتى المجالات والمؤسسات التربوية والإدارية.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن أبعاد إلغاء اللغة الفرنسية من الطور الابتدائي في الجزائر، وما مدى قابلية تطبيق هذا المطلب والأهم ما مصير معلمي الطور الابتدائي للغة الفرنسية من هذا القرار؟ وهل خطوات الجزائر في دعم لغة أجنبية أخرى على حساب اللغة الفرنسية هي خطة سياسية تستخدمها الجزائر لمواجهة سياسات فرنسا؟
حول هذا الموضوع، قال المحلّل السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله لبرنامج "صدى الحياة
":
إنه "من الواضح جدا، أن مطلب إدراج اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية هو مطلب قديم ألحّت عليه كثيرا المنظمات التربوية ومنظمات أولياء التلاميذ، وربما قرار الرئيس عبد المجيد تبون بإعطاء الضوء الأخضر بتطبيقه، يعتبر مشروع ومطلب يتماشى مع المنظومة التربوية والتعليمية في كل العالم، واللغة الإنجليزية اليوم، هي لغة العالم ولغة التواصل والبحوث العلمية، ومن جهة أخرى، اللغة الفرنسية كذلك لم تعد لها ذلك الصّيت الذي كانت تتمتع به في السابق، بغض النظر عن الخلفية الاستعمارية، ولم يعد لها تأثير في الاتحاد الأوروبي، والدول العربية اليوم أغلبيتها تتعامل باللغة الإنجليزية عكس الجزائر التي ما زالت تدرج اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى".
وفي سؤالنا لضيف البرنامج، الدكتور إسماعيل، حول هل تستخدم الجزائر سياسة إدراج اللغة الإنجليزية على حساب اللغة الفرنسية كسياسة لمواجهة النظام الفرنسي، قال لنــا:
"نعـــم، هذا هو نقطة ضعف تطوّر اللغة الإنجليزية في الجزائر، فدائما تحسب على أنه عندما يطلب بدعم تعليمها، تأتي مباشرة أنها منافسة ومهدّدة للغة الفرنسية، ولاحظنا في المنظومات السابقة كيف عملت على هذا المنطق ومحاولة حماية اللغة الفرنسية على حساب اللغات الأخرى، وهذه الحماية يُتصور على أنها تلغي تدريس اللّغات الأخرى ولا تعطي أهمية لها، ومن أهمّها اللغة الإنجليزية، نحن اليوم، لا نحارب اللغة كلــغة، ولكن هؤلاء يستعملون اللغة الفرنسية كوسيلة لإبقاء التأثير الفرنسي سواء في القرار السياسي والنمط الاجتماعي والمجتمعي وهذا ما هو مرفوض".
التفاصيل في الملف الصوتي...