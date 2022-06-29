https://arabic.sputniknews.com/20220629/خيرسون-تستعد-لاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-الاتحادية-1064386625.html
خيرسون تستعد لاستفتاء للانضمام إلى روسيا الاتحادية
خيرسون تستعد لاستفتاء للانضمام إلى روسيا الاتحادية
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T05:49+0000
2022-06-29T05:49+0000
2022-06-29T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف عبر قناته على تلغرام: "نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه. ستتخذ منطقة خيرسون قرارًا وتنضم إلى روسيا، وستصبح كيانًا روسيا بالكامل، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها - حيث تكون موحدة، كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسيا".أصبحت منطقة خيرسون في أوكرانيا، المتاخمة لشبه جزيرة القرم، تحت سيطرة الجيش الروسي بالكامل.في 1 مايو/أيار، أدخلت المنطقة الروبل في التداول. خلال الفترة الانتقالية، التي ستكون حوالي أربعة أشهر، سيتم تداول كل من الروبل والهريفنيا هناك. بعد ذلك، سيتم إجراء الحسابات بالكامل بالروبل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خيرسون تستعد لاستفتاء للانضمام إلى روسيا الاتحادية
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أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.
وأضاف عبر قناته على تلغرام: "نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه. ستتخذ منطقة خيرسون قرارًا وتنضم إلى روسيا، وستصبح كيانًا روسيا بالكامل، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها - حيث تكون موحدة، كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسيا".
أصبحت منطقة خيرسون في أوكرانيا، المتاخمة لشبه جزيرة القرم، تحت سيطرة الجيش الروسي بالكامل.
في 1 مايو/أيار، أدخلت المنطقة الروبل في التداول. خلال الفترة الانتقالية، التي ستكون حوالي أربعة أشهر، سيتم تداول كل من الروبل والهريفنيا هناك. بعد ذلك، سيتم إجراء الحسابات بالكامل بالروبل.