https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يقول-إن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-إلا-في-ساحة-المعركة-1064397055.html

رئيس الوزراء البلجيكي يقول إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة

رئيس الوزراء البلجيكي يقول إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الأربعاء إن بلاده تعتقد أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة، وبالتالي ستواصل تقديم الدعم... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T09:01+0000

2022-06-29T09:01+0000

2022-06-29T09:01+0000

العالم

الناتو

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وقال دي كرو: "سيكون لدينا أيضا فرصة للتفاعل مع الرئيس [الأوكراني] زيلينسكي. أعتقد أنه من المهم أن نستمر في الحديث معه ونوضح أنه لا يمكن الانتصار في هذه الحرب إلا في ساحة المعركة، ويجب أن نواصل دعم الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني قدر الإمكان ليكونوا قادرين على كسب الحرب في ساحة المعركة ضد العدوان الروسي".وقال ينس ستولتنبرغ قبل القمة إن الحلفاء يخططون لتأييد مفهوم استراتيجي جديد يشير إلى روسيا باعتبارها "التهديد الأكثر أهمية والمباشر" لأمن الحلفاء. وسينظر الأعضاء أيضا في إمكانية زيادة عدد الوحدات العسكرية المنتشرة على الجانب الشرقي من التحالف.

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