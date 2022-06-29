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https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يقول-إن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-إلا-في-ساحة-المعركة-1064397055.html
رئيس الوزراء البلجيكي يقول إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة
رئيس الوزراء البلجيكي يقول إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الأربعاء إن بلاده تعتقد أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة، وبالتالي ستواصل تقديم الدعم... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:01+0000
2022-06-29T09:01+0000
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وقال دي كرو: "سيكون لدينا أيضا فرصة للتفاعل مع الرئيس [الأوكراني] زيلينسكي. أعتقد أنه من المهم أن نستمر في الحديث معه ونوضح أنه لا يمكن الانتصار في هذه الحرب إلا في ساحة المعركة، ويجب أن نواصل دعم الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني قدر الإمكان ليكونوا قادرين على كسب الحرب في ساحة المعركة ضد العدوان الروسي".وقال ينس ستولتنبرغ قبل القمة إن الحلفاء يخططون لتأييد مفهوم استراتيجي جديد يشير إلى روسيا باعتبارها "التهديد الأكثر أهمية والمباشر" لأمن الحلفاء. وسينظر الأعضاء أيضا في إمكانية زيادة عدد الوحدات العسكرية المنتشرة على الجانب الشرقي من التحالف.
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العالم, الناتو

رئيس الوزراء البلجيكي يقول إن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة

09:01 GMT 29.06.2022
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / Kariochi
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قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الأربعاء إن بلاده تعتقد أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا في ساحة المعركة، وبالتالي ستواصل تقديم الدعم العسكري إلى كييف.
وقال دي كرو: "سيكون لدينا أيضا فرصة للتفاعل مع الرئيس [الأوكراني] زيلينسكي. أعتقد أنه من المهم أن نستمر في الحديث معه ونوضح أنه لا يمكن الانتصار في هذه الحرب إلا في ساحة المعركة، ويجب أن نواصل دعم الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني قدر الإمكان ليكونوا قادرين على كسب الحرب في ساحة المعركة ضد العدوان الروسي".
وقال ينس ستولتنبرغ قبل القمة إن الحلفاء يخططون لتأييد مفهوم استراتيجي جديد يشير إلى روسيا باعتبارها "التهديد الأكثر أهمية والمباشر" لأمن الحلفاء.
وسينظر الأعضاء أيضا في إمكانية زيادة عدد الوحدات العسكرية المنتشرة على الجانب الشرقي من التحالف.
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