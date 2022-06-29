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https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-المجلس-قائم-حتى-صدور-مرسوم-الحل-1064408268.html
رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل
رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المجلس لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استمرار النواب والرئيس بأعمالهم البرلمانية حتى صدور مرسوم الحل. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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الكويت
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وأوضح الغانم حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية: وأشار الغانم إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تمارس فيها القيادة السياسية حقها وفقا لما تراه مناسبا وللمصلحة العامة، مؤكدا أن الأمور "طيبة".
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العالم العربي, الكويت

رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل

12:13 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المجلس لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استمرار النواب والرئيس بأعمالهم البرلمانية حتى صدور مرسوم الحل.
وأوضح الغانم حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية:
"من الآن وحتى صدور مرسوم الحل، والإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل صدوره، من تشكيل حكومة جديدة ترفع مشروع مرسوم الحل، وما إلى ذلك، واجب على الجميع أن يقوم بدوره ومسؤولياته إلى آخر ثانية".
وأشار الغانم إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تمارس فيها القيادة السياسية حقها وفقا لما تراه مناسبا وللمصلحة العامة، مؤكدا أن الأمور "طيبة".
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