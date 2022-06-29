https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-المجلس-قائم-حتى-صدور-مرسوم-الحل-1064408268.html
رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل
رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المجلس لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استمرار النواب والرئيس بأعمالهم البرلمانية حتى صدور مرسوم الحل. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:13+0000
2022-06-29T12:13+0000
2022-06-29T12:13+0000
العالم العربي
الكويت
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وأوضح الغانم حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية: وأشار الغانم إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تمارس فيها القيادة السياسية حقها وفقا لما تراه مناسبا وللمصلحة العامة، مؤكدا أن الأمور "طيبة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس قائم حتى صدور مرسوم الحل
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المجلس لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استمرار النواب والرئيس بأعمالهم البرلمانية حتى صدور مرسوم الحل.
وأوضح الغانم حسبما نقلت صحيفة الجريدة
الكويتية:
"من الآن وحتى صدور مرسوم الحل، والإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل صدوره، من تشكيل حكومة جديدة ترفع مشروع مرسوم الحل، وما إلى ذلك، واجب على الجميع أن يقوم بدوره ومسؤولياته إلى آخر ثانية".
وأشار الغانم إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تمارس فيها القيادة السياسية حقها وفقا لما تراه مناسبا وللمصلحة العامة، مؤكدا أن الأمور "طيبة".