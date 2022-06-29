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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تؤكد-لمجلس-الأمن-الدولي-ضرورة-تحقيق-أهداف-عمليتها-العسكرية-الخاصة-1064386741.html
روسيا تؤكد لمجلس الأمن الدولي ضرورة تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة
روسيا تؤكد لمجلس الأمن الدولي ضرورة تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة
أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T05:52+0000
2022-06-29T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وعن الأهداف اللازم تحقيقها، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي:ونوه إلى أن روسيا ستواصل عمليتها حتى تحقيق هذه الأهداف.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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روسيا, العالم

روسيا تؤكد لمجلس الأمن الدولي ضرورة تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة

05:52 GMT 29.06.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© POOL
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أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
وعن الأهداف اللازم تحقيقها، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي:
بدأنا العملية العسكرية الخاصة بغية وقف القصف الأوكراني على دونباس وإزالة الخطر المخيم على روسيا والسكان في جنوب أوكرانيا وجنوب شرقها من أراضي هذا البلد الذي جعله قادته المتطرفون عدوا لروسيا بإيعاز من بعض الدول الغربية.
ونوه إلى أن روسيا ستواصل عمليتها حتى تحقيق هذه الأهداف.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:53 GMT
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