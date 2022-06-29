https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تبدأ-تجهيز-طائراتها-بنظام-لمنع-التصادم-من-صنع-محلي-1064390558.html
روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي
روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي
شرعت القوات الجوية الروسية في تجهيز طائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" بنظام منع تصادم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:47+0000
2022-06-29T06:47+0000
2022-06-29T06:47+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064390247_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_8bda7a49ffa5d11cc62e567c3fe8e415.jpg
وصرح سيرغي بابوروف، المدير العام لشركة "نافيغاتور" التي صنعت نظام منع التصادم في الجو، وهو نظام فريد لا يوجد له مثيل في روسيا، لـ"سبوتنيك" أنهم بدؤوا تصنيع الأنظمة اللازمة لطائرات "إيل-76".وأشار إلى أن النظام الذي صنعته شركته يلائم جميع أنواع الطائرات.وقد طلبت وزارة الدفاع كميات كبيرة من أنظمة منع التصادم في الجو من الشركة المصنعة بعدما انتهت القوات من اختبار النظام على الأرض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064390247_817:0:3337:1890_1920x0_80_0_0_270158e0be03ab0aaa0c5dd622d792d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي
تابعنا عبر
شرعت القوات الجوية الروسية في تجهيز طائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" بنظام منع تصادم.
وصرح
سيرغي بابوروف، المدير العام لشركة "نافيغاتور" التي صنعت نظام منع التصادم في الجو، وهو نظام فريد لا يوجد له مثيل في روسيا، لـ"سبوتنيك" أنهم بدؤوا تصنيع الأنظمة اللازمة لطائرات "إيل-76".
وأشار إلى أن النظام الذي صنعته شركته يلائم جميع أنواع الطائرات.
وقد طلبت وزارة الدفاع كميات كبيرة من أنظمة منع التصادم في الجو من الشركة المصنعة بعدما انتهت القوات من اختبار النظام على الأرض.