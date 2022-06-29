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https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تبدأ-تجهيز-طائراتها-بنظام-لمنع-التصادم-من-صنع-محلي-1064390558.html
روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي
روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي
شرعت القوات الجوية الروسية في تجهيز طائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" بنظام منع تصادم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:47+0000
2022-06-29T06:47+0000
روسيا
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وصرح سيرغي بابوروف، المدير العام لشركة "نافيغاتور" التي صنعت نظام منع التصادم في الجو، وهو نظام فريد لا يوجد له مثيل في روسيا، لـ"سبوتنيك" أنهم بدؤوا تصنيع الأنظمة اللازمة لطائرات "إيل-76".وأشار إلى أن النظام الذي صنعته شركته يلائم جميع أنواع الطائرات.وقد طلبت وزارة الدفاع كميات كبيرة من أنظمة منع التصادم في الجو من الشركة المصنعة بعدما انتهت القوات من اختبار النظام على الأرض.
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روسيا تبدأ تجهيز طائراتها بنظام لمنع التصادم من صنع محلي

06:47 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الذهاب إلى بنك الصورطائرات "إيل-76إم دي"
طائرات إيل-76إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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شرعت القوات الجوية الروسية في تجهيز طائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" بنظام منع تصادم.
وصرح سيرغي بابوروف، المدير العام لشركة "نافيغاتور" التي صنعت نظام منع التصادم في الجو، وهو نظام فريد لا يوجد له مثيل في روسيا، لـ"سبوتنيك" أنهم بدؤوا تصنيع الأنظمة اللازمة لطائرات "إيل-76".
وأشار إلى أن النظام الذي صنعته شركته يلائم جميع أنواع الطائرات.
وقد طلبت وزارة الدفاع كميات كبيرة من أنظمة منع التصادم في الجو من الشركة المصنعة بعدما انتهت القوات من اختبار النظام على الأرض.
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