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https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تحصن-مداخل-بعيدة-للقرم-1064407459.html
روسيا تحصن مداخل بعيدة للقرم
روسيا تحصن مداخل بعيدة للقرم
كشف عضو في مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا تقوم بتحصين مداخل شبه جزيرة القرم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:58+0000
2022-06-29T11:58+0000
روسيا
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وأوضح النائب دميتري بيليك في حديث لـ"سبوتنيك" أن روسيا شرعت في تحصين مداخل بعيدة لشبه جزيرة القرم تحسبا لأي عمل استفزازي.ويقع أحد المسارات المؤدية إلى القرم في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي تخلصت أخيرا من التبعة لنظام كييف. وأشار النائب بيليك إلى أن روسيا تعمل على تعزيز هذا المسار بإنشاء خط دفاعي جديد ووضع أسلحة حديثة عليه.وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حينما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، حتى عام 2014 عندما استعادت القرم الوحدة مع روسيا بمشيئة سكانها. والآن يتطلع السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين أيضا إلى استعادة الوحدة مع روسيا.
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روسيا

روسيا تحصن مداخل بعيدة للقرم

11:58 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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كشف عضو في مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا تقوم بتحصين مداخل شبه جزيرة القرم.
وأوضح النائب دميتري بيليك في حديث لـ"سبوتنيك" أن روسيا شرعت في تحصين مداخل بعيدة لشبه جزيرة القرم تحسبا لأي عمل استفزازي.
ويقع أحد المسارات المؤدية إلى القرم في مقاطعة خيرسون الأوكرانية التي تخلصت أخيرا من التبعة لنظام كييف. وأشار النائب بيليك إلى أن روسيا تعمل على تعزيز هذا المسار بإنشاء خط دفاعي جديد ووضع أسلحة حديثة عليه.
وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حينما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، حتى عام 2014 عندما استعادت القرم الوحدة مع روسيا بمشيئة سكانها. والآن يتطلع السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين أيضا إلى استعادة الوحدة مع روسيا.
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