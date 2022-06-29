https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تدعو-تركيا-للامتناع-عن-اتخاذ-خطوات-في-شمال-سوريا-من-شأنها-أن-تهدد-بتصعيد-الموقف-1064405165.html
روسيا تدعو تركيا للامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف
روسيا تدعو تركيا للامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:24+0000
2022-06-29T11:24+0000
2022-06-29T11:24+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير القانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها. وبدعم من الجيش الأمريكي، تسيطر التشكيلات الكردية العربية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ،على معظم محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. بالإضافة لبعض المناطق في محافظتي حلب ودير الزور. ولا تعترف الحكومة السورية بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا تدعو تركيا للامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.
وقالت زاخاروفا "ندعو شركاءنا الأتراك إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر. ننطلق من حقيقة أن العمليات العسكرية دون موافقة السلطات الشرعية في سوريا ستكون انتهاكا للسيادة ووحدة الأراضي".
هذا وتوجد قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، تقوم بتنفيذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير القانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
وبدعم من الجيش الأمريكي، تسيطر التشكيلات الكردية العربية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ،على معظم محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. بالإضافة لبعض المناطق في محافظتي حلب ودير الزور. ولا تعترف الحكومة السورية بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا.