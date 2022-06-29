عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-نتوقع-القدرة-على-المشاركة-في-المحكمة-الدولية-الخاصة-بجرائم-كييف-في-دونباس-1064392439.html
روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس
روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس
صرح أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل في أن تتمكن من المشاركة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:46+0000
2022-06-29T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061323004_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_4a357a580a5b30f6593bf71ac6cfa294.jpg
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن هذه المحكمة ضرورية ... وجرائم الحرب التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في دونباس منذ عام 2014 لا ينبغي أن تفلت من العقاب. وكما تعلمون، فإن الاستعدادات لإنشائها جارية بالفعل في دونيتسك. ومن المتوقع أن تكون المحكمة دولية". وأضاف "أن روسيا ستقبل بالمشاركة فيها".وأشار الدبلوماسي إلى أن الهياكل المختصة في روسيا وجمهوريات دونباس تحقق بالفعل في جرائم الجماعات المسلحة الأوكرانية. وقال بولشوك إن "لجنة التحقيق الروسية فتحت أكثر من ألف قضية بشأن وقائع جرائم ضد السكان المدنيين في دونباس وضد أفراد عسكريين روس خلال عملية عسكرية خاصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061323004_221:166:2730:2048_1920x0_80_0_0_928c88ce79f81cd85668111c007382ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس

07:46 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس
عمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل في أن تتمكن من المشاركة في المحكمة الدولية لجرائم أوكرانيا في دونباس، فهذه المحكمة ضرورية.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن هذه المحكمة ضرورية ... وجرائم الحرب التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في دونباس منذ عام 2014 لا ينبغي أن تفلت من العقاب. وكما تعلمون، فإن الاستعدادات لإنشائها جارية بالفعل في دونيتسك. ومن المتوقع أن تكون المحكمة دولية". وأضاف "أن روسيا ستقبل بالمشاركة فيها".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الهياكل المختصة في روسيا وجمهوريات دونباس تحقق بالفعل في جرائم الجماعات المسلحة الأوكرانية. وقال بولشوك إن "لجنة التحقيق الروسية فتحت أكثر من ألف قضية بشأن وقائع جرائم ضد السكان المدنيين في دونباس وضد أفراد عسكريين روس خلال عملية عسكرية خاصة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала