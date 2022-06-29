https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-نتوقع-القدرة-على-المشاركة-في-المحكمة-الدولية-الخاصة-بجرائم-كييف-في-دونباس-1064392439.html
روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس
روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس
صرح أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل في أن تتمكن من المشاركة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:46+0000
2022-06-29T07:46+0000
2022-06-29T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن هذه المحكمة ضرورية ... وجرائم الحرب التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في دونباس منذ عام 2014 لا ينبغي أن تفلت من العقاب. وكما تعلمون، فإن الاستعدادات لإنشائها جارية بالفعل في دونيتسك. ومن المتوقع أن تكون المحكمة دولية". وأضاف "أن روسيا ستقبل بالمشاركة فيها".وأشار الدبلوماسي إلى أن الهياكل المختصة في روسيا وجمهوريات دونباس تحقق بالفعل في جرائم الجماعات المسلحة الأوكرانية. وقال بولشوك إن "لجنة التحقيق الروسية فتحت أكثر من ألف قضية بشأن وقائع جرائم ضد السكان المدنيين في دونباس وضد أفراد عسكريين روس خلال عملية عسكرية خاصة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
روسيا: نتوقع القدرة على المشاركة في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم كييف في دونباس
07:46 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
صرح أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل في أن تتمكن من المشاركة في المحكمة الدولية لجرائم أوكرانيا في دونباس، فهذه المحكمة ضرورية.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن هذه المحكمة ضرورية ... وجرائم الحرب التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في دونباس منذ عام 2014 لا ينبغي أن تفلت من العقاب. وكما تعلمون، فإن الاستعدادات لإنشائها جارية بالفعل في دونيتسك. ومن المتوقع أن تكون المحكمة دولية". وأضاف "أن روسيا ستقبل بالمشاركة فيها".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الهياكل المختصة في روسيا وجمهوريات دونباس تحقق بالفعل في جرائم الجماعات المسلحة الأوكرانية. وقال بولشوك إن "لجنة التحقيق الروسية فتحت أكثر من ألف قضية بشأن وقائع جرائم ضد السكان المدنيين في دونباس وضد أفراد عسكريين روس خلال عملية عسكرية خاصة".