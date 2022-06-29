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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/زيلينسكي-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-إرسال-ممثل-خاص-أو-لجنة-خاصة-إلى-مدينة-كريمنتشوك-1064386018.html
زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال ممثل خاص أو لجنة خاصة إلى مدينة كريمنتشوك
زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال ممثل خاص أو لجنة خاصة إلى مدينة كريمنتشوك
دعا فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إرسال مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة تحقيق إلى موقع الصاروخ الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T04:29+0000
2022-06-29T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، "اقترح على الأمم المتحدة إرسال ممثل خاص للأمم المتحدة أو لجنة خاصة إلى الموقع حتى تتمكن من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت الإثنين، باستخدام أسلحة دقيقة، أسلحة وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في إقليم دونباس؛ وتسبب تفجير الذخيرة في اندلاع حريق في مركز تسوق قريب لا يعمل.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال ممثل خاص أو لجنة خاصة إلى مدينة كريمنتشوك

04:29 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 04:30 GMT 29.06.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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دعا فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إرسال مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة تحقيق إلى موقع الصاروخ الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك وسط البلاد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، "اقترح على الأمم المتحدة إرسال ممثل خاص للأمم المتحدة أو لجنة خاصة إلى الموقع حتى تتمكن من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت الإثنين، باستخدام أسلحة دقيقة، أسلحة وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في إقليم دونباس؛ وتسبب تفجير الذخيرة في اندلاع حريق في مركز تسوق قريب لا يعمل.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:53 GMT
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