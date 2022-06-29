https://arabic.sputniknews.com/20220629/زيلينسكي-يقارن-بين-الناتو-وأبواب-ميترو-كييف-القديمة-1064410787.html
زيلينسكي يقارن بين الناتو وأبواب ميترو كييف القديمة
زيلينسكي يقارن بين الناتو وأبواب ميترو كييف القديمة
قارن فلاديمير زيلينسكي في قمة الناتو اليوم الأربعاء سياسة الحلف المتمثلة في الانضمام إلى أعضاء جدد بالأبواب القديمة لمترو كييف. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:40+0000
2022-06-29T12:40+0000
2022-06-29T12:40+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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قال زيلينسكي: "لا ينبغي أن تكون سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو مثل بوابات مترو كييف القديمة. فهي مفتوحة، وعندما تدخل تغلق البوابات. ألم تدفع أوكرانيا ما يكفي بعد؟"وأضاف: "نحتاج إلى فهم جديد للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وإزالة المنطقة الرمادية، ولا يمكن ضمان الأمن إلا مع أوكرانيا. فكروا في الأمر".تعقد قمة الناتو في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو. ومن المقرر أن يحضره حوالي 40 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك 30 دولة حليفة، وأربع دول مدعوة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية)، وأربع دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد بيسكوف ذات مرة، فإن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقارن بين الناتو وأبواب ميترو كييف القديمة
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قارن فلاديمير زيلينسكي في قمة الناتو اليوم الأربعاء سياسة الحلف المتمثلة في الانضمام إلى أعضاء جدد بالأبواب القديمة لمترو كييف.
قال زيلينسكي: "لا ينبغي أن تكون سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو مثل بوابات مترو كييف القديمة. فهي مفتوحة، وعندما تدخل تغلق البوابات. ألم تدفع أوكرانيا ما يكفي بعد؟"
وأضاف: "نحتاج إلى فهم جديد للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وإزالة المنطقة الرمادية، ولا يمكن ضمان الأمن إلا مع أوكرانيا. فكروا في الأمر".
تعقد قمة الناتو في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو. ومن المقرر أن يحضره حوالي 40 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك 30 دولة حليفة، وأربع دول مدعوة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية)، وأربع دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد بيسكوف ذات مرة، فإن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.