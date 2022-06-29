https://arabic.sputniknews.com/20220629/ستولتنبرغ-الناتو-سيعزز-قدرة-قواته-في-أوروبا-على-نطاق-واسع-عام-2023--1064389822.html
ستولتنبرغ: الناتو سيعزز قدرة قواته في أوروبا على نطاق واسع عام 2023
ستولتنبرغ: الناتو سيعزز قدرة قواته في أوروبا على نطاق واسع عام 2023
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لدى وصوله إلى القمة، اليوم الأربعاء، أن قمة الناتو ستتبنى مفهومًا استراتيجيًا جديدًا من شأنه أن يعتبر روسيا تهديدًا... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:29+0000
2022-06-29T06:29+0000
2022-06-29T06:51+0000
الناتو
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وقال: "سنعتمد مفهومًا استراتيجيًا جديدًا لتحالفنا، والذي سيصبح مخططًا لكيفية قيادة الحلف إلى عالم أكثر تنافسية وخطورة في المستقبل، وكيفية ضمان أمن الناتو وما يقرب من مليار من مواطنيه. تم اعتماد المفهوم الاستراتيجي السابق في عام 2010، واعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا. وسيحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي لأمن التحالف". وأكد أنه سيتم تنفيذ تعزير قوات الناتو في أوروبا على نطاق واسع في عام 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
ستولتنبرغ: الناتو سيعزز قدرة قواته في أوروبا على نطاق واسع عام 2023
06:29 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لدى وصوله إلى القمة، اليوم الأربعاء، أن قمة الناتو ستتبنى مفهومًا استراتيجيًا جديدًا من شأنه أن يعتبر روسيا تهديدًا مباشرًا للحلف ويصبح هذا المفهوم مخططًا لبناء مستقبل الناتو.
وقال: "سنعتمد مفهومًا استراتيجيًا جديدًا لتحالفنا، والذي سيصبح مخططًا لكيفية قيادة الحلف إلى عالم أكثر تنافسية وخطورة في المستقبل، وكيفية ضمان أمن الناتو وما يقرب من مليار من مواطنيه. تم اعتماد المفهوم الاستراتيجي السابق في عام 2010، واعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا. وسيحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي لأمن التحالف".
وأكد أنه سيتم تنفيذ تعزير قوات الناتو في أوروبا على نطاق واسع في عام 2023.