https://arabic.sputniknews.com/20220629/شؤون-الحرمين-تعلن-استعدادها-لاستقال-الحجاج-في-أول-جمعة-من-ذي-الحجة-1064432271.html
"شؤون الحرمين" تعلن استعدادها لاستقبال الحجاج في أول جمعة من ذي الحجة
"شؤون الحرمين" تعلن استعدادها لاستقبال الحجاج في أول جمعة من ذي الحجة
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T19:05+0000
2022-06-29T19:05+0000
2022-06-29T19:05+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة خصصت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيهيهم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.وجندت أكثر من 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام عشر مرات يوميا، باستخدام 130 ألف لتر من المطهرات.ولتسهيل عملية تنقل ضيوف الرحمن من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، وفرت أكثر من 5000 عربة عادية و1800 عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج.وفي الإطار ذاته، خصصت الرئاسة أكثر من 100 مطوف في المسجد الحرام ممن لديهم حصيلة في العلم الشرعي للمشاركة في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم.وفي وقت سابق اليوم أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدا الخميس هو أول أيام ذي الحجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزارة-الصحة-في-تتارستان-ترسل-أطباء-إلى-الحج-لمراقبة-صحة-الحجاج-1064289257.html
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أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم
"شؤون الحرمين" تعلن استعدادها لاستقبال الحجاج في أول جمعة من ذي الحجة
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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة لهذا العام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة خصصت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيهيهم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجندت أكثر من 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام عشر مرات يوميا، باستخدام 130 ألف لتر من المطهرات.
ولتسهيل عملية تنقل ضيوف الرحمن من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، وفرت أكثر من 5000 عربة عادية و1800 عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج.
وفي الإطار ذاته، خصصت الرئاسة أكثر من 100 مطوف في المسجد الحرام ممن لديهم حصيلة في العلم الشرعي للمشاركة في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدا الخميس هو أول أيام ذي الحجة.