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https://arabic.sputniknews.com/20220629/شولتز-يضحك-بعد-سؤاله-عن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1064389216.html
شولتز يضحك بعد سؤاله عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
شولتز يضحك بعد سؤاله عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
ضحك المستشار الألماني أولاف شولتز في المؤتمر الصحفي الأخير لقمة مجموعة السبع بعد سؤاله عن الضمانات الأمنية الأوكرانية، ونشرت ويلت تسجيلًا للحدث. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:23+0000
2022-06-29T06:23+0000
أخبار ألمانيا
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وسأل صحفي رئيس الحكومة الألمانية عما إذا كان بإمكانه الكشف عن تفاصيل الضمانات الأمنية التي وعد بها الغرب كييف على خلفية عملية روسية خاصة.في الوقت نفسه، كان المستشار يتوقف لفترة طويلة بين الكلمات.كما ضحك المشاركون في المؤتمر الصحفي بعد رد المستشار.أضاف شولتز: "هذا كل شيء"، وابتسم بعد أن توقف مرة أخرى وفرد يديه.
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أخبار ألمانيا

شولتز يضحك بعد سؤاله عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

06:23 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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ضحك المستشار الألماني أولاف شولتز في المؤتمر الصحفي الأخير لقمة مجموعة السبع بعد سؤاله عن الضمانات الأمنية الأوكرانية، ونشرت ويلت تسجيلًا للحدث.
وسأل صحفي رئيس الحكومة الألمانية عما إذا كان بإمكانه الكشف عن تفاصيل الضمانات الأمنية التي وعد بها الغرب كييف على خلفية عملية روسية خاصة.
أجاب شولتز مبتسماً وضاحكاً بهدوء: "نعم، أستطيع".
في الوقت نفسه، كان المستشار يتوقف لفترة طويلة بين الكلمات.
كما ضحك المشاركون في المؤتمر الصحفي بعد رد المستشار.
أضاف شولتز: "هذا كل شيء"، وابتسم بعد أن توقف مرة أخرى وفرد يديه.
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