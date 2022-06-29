https://arabic.sputniknews.com/20220629/شويغو-يقدم-الأوسمة-لأبطال-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1064406695.html
شويغو يقدم الأوسمة لأبطال الجيش الروسي في أوكرانيا
شويغو يقدم الأوسمة لأبطال الجيش الروسي في أوكرانيا
قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، في المستشفى العسكري المركزي جوائز حكومية للجنود الذين تميزوا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:54+0000
2022-06-29T11:54+0000
2022-06-29T11:54+0000
روسيا
العالم
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وقدم شويغو أوسمة "بطل روسيا" إلى المقدم رستم سيفولين، قائد فوج المهندسين والملازم الأول بالدان تسيديبوف، قائد فصيلة بندقية آلية من لواء الدبابات الخامس.كما قدم الوزير جوائز للجنود الذين حصلوا على وسام الشجاعة وميداليات "الشجاعة".وشدد شويغو على أن جميع الحاصلين على الجوائز قد أوفوا بواجبهم العسكري على النحو المناسب. وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.واتخذ الوزير خلال الاجتماع عددًا من القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين. على وجه الخصوص، عُرض على المقدم سيفولين منصب نائب رئيس مدرسة تيومين للقيادة العسكرية العليا. وعُرض على الملازم أول تسيديبوف منصب خبير كبير في إحدى مفوضيات موسكو العسكرية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار المستشفى العسكري المركزي الطبي الذي يحمل اسم ماندريكا، في 25 مايو الماضي، حيث زار برفقة شويغو الجنود الروس المصابين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
شويغو يقدم الأوسمة لأبطال الجيش الروسي في أوكرانيا
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قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، في المستشفى العسكري المركزي جوائز حكومية للجنود الذين تميزوا خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقدم شويغو أوسمة "بطل روسيا" إلى المقدم رستم سيفولين، قائد فوج المهندسين والملازم الأول بالدان تسيديبوف، قائد فصيلة بندقية آلية من لواء الدبابات الخامس.
كما قدم الوزير جوائز للجنود الذين حصلوا على وسام الشجاعة وميداليات "الشجاعة".
وشدد شويغو على أن جميع الحاصلين على الجوائز قد أوفوا بواجبهم العسكري على النحو المناسب. وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.
واتخذ الوزير خلال الاجتماع عددًا من القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين. على وجه الخصوص، عُرض على المقدم سيفولين منصب نائب رئيس مدرسة تيومين للقيادة العسكرية العليا. وعُرض على الملازم أول تسيديبوف منصب خبير كبير في إحدى مفوضيات موسكو العسكرية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار المستشفى العسكري المركزي الطبي الذي يحمل اسم ماندريكا، في 25 مايو الماضي، حيث زار برفقة شويغو الجنود الروس المصابين.